The Purge 6: nuovi aggiornamenti confermano che il sequel è ancora in sviluppo

Il futuro del franchise di The Purge è rimasto a lungo incerto dopo l’uscita di The Forever Purge, ma a quattro anni di distanza emergono segnali incoraggianti: The Purge 6 potrebbe arrivare prima di quanto molti si aspettassero.

Dopo cinque film e una serie TV di breve durata, The Forever Purge aveva lasciato la saga in una situazione inedita, abolendo le regole tradizionali della Notte dello Sfogo e immaginando un mondo in cui la violenza non ha più una scadenza temporale. Una svolta narrativa che ha ampliato enormemente le possibilità del franchise, permettendo di raccontare una società in progressivo collasso, non più confinata a un solo evento annuale. Nonostante il lungo silenzio, le ultime dichiarazioni indicano che la saga non è affatto conclusa.

In un articolo esclusivo di ComicBook.com, il produttore Brad Fuller ha confermato che le discussioni su un sesto film sono attualmente in corso. Coinvolto nel progetto ci sarebbe anche James DeMonaco, creatore del primo The Purge e figura chiave dell’intero universo narrativo. Fuller ha sottolineato quanto sia importante avere DeMonaco nuovamente al centro del processo creativo, definendo il suo ritorno un valore aggiunto fondamentale.

Il produttore ha inoltre lasciato intendere che potrebbero tornare volti noti del franchise, citando in particolare Frank Grillo, interprete del sergente Leo Barnes. Un’ipotesi che ha trovato ulteriore conferma nelle parole dello stesso Grillo, che in una precedente intervista a ScreenRant ha dichiarato che trama e personaggi del film sarebbero già stati delineati, definendo il progetto come “l’ultimo degli ultimi”, a patto che il budget e le ambizioni produttive trovino un punto d’incontro.

Al momento non esiste ancora una timeline ufficiale né una data di uscita confermata per The Purge 6, ma il fatto che DeMonaco stia lavorando attivamente alla sceneggiatura suggerisce che il film sia ormai più di una semplice idea. Se il progetto dovesse concretizzarsi, il nuovo capitolo avrebbe il compito di esplorare fino in fondo l’universo post-Forever Purge, portando nuovamente sul grande schermo una delle saghe horror più riconoscibili degli ultimi anni.