Mark Wahlberg spiega perché non farà un film di supereroi (almeno per ora)

Mark Wahlberg
Mark Wahlberg arriva alla premiere di Los Angeles di “The Union” di Netflix. (Foto di Xavier Collin/Image Press Agency) Via DepositPhotos.com

Nel corso della sua carriera, Mark Wahlberg ha interpretato personaggi iconici e attraversato generi molto diversi tra loro, ma c’è un territorio che non ha mai realmente esplorato: quello dei cinecomic. Sorprendentemente, l’attore non è mai entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe, e ora ha spiegato il motivo.

Durante un’intervista a Entertainment Tonight, Wahlberg ha rivelato di non essersi mai sentito abbastanza sicuro da indossare un costume da supereroe. Una motivazione personale, legata più alla percezione di sé che a un rifiuto del genere in quanto tale. L’attore ha infatti chiarito di apprezzare molto i film Marvel, indicando Robert Downey Jr. e il suo Iron Man come il suo preferito.

Wahlberg ha anche precisato che, in realtà, non si è mai trovato davvero davanti a una scelta: nessuno gli avrebbe mai proposto concretamente un ruolo in uno dei grandi franchise Marvel, e lui stesso non ha mai cercato attivamente un’opportunità in questo senso. Tuttavia, la porta non è completamente chiusa. Se in futuro dovesse arrivare una proposta interessante, sia come eroe che come villain, l’attore non esclude di poter cambiare idea.

Mark Wahlberg in Play Dirty

Pur non avendo mai preso parte a produzioni DC o Marvel, Wahlberg ha comunque lavorato in un contesto “adiacente” al mondo dei blockbuster da fumetto, recitando in Transformers: The Last Knight. Un film che, pur non essendo un cinecomic, condivide molte delle dinamiche spettacolari e industriali tipiche dei grandi universi cinematografici contemporanei.

Per ora, Wahlberg sembra preferire ruoli più realistici e concreti, lontani da mantelli e maschere. Ma in un’industria sempre più dominata dagli adattamenti dei fumetti, non è detto che in futuro non arrivi il progetto giusto in grado di fargli cambiare prospettiva.

