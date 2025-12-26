Mark Wahlberg spiega perché non farà un film di supereroi (almeno per ora)

Nel corso della sua carriera, Mark Wahlberg ha interpretato personaggi iconici e attraversato generi molto diversi tra loro, ma c’è un territorio che non ha mai realmente esplorato: quello dei cinecomic. Sorprendentemente, l’attore non è mai entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe, e ora ha spiegato il motivo.

Durante un’intervista a Entertainment Tonight, Wahlberg ha rivelato di non essersi mai sentito abbastanza sicuro da indossare un costume da supereroe. Una motivazione personale, legata più alla percezione di sé che a un rifiuto del genere in quanto tale. L’attore ha infatti chiarito di apprezzare molto i film Marvel, indicando Robert Downey Jr. e il suo Iron Man come il suo preferito.

Wahlberg ha anche precisato che, in realtà, non si è mai trovato davvero davanti a una scelta: nessuno gli avrebbe mai proposto concretamente un ruolo in uno dei grandi franchise Marvel, e lui stesso non ha mai cercato attivamente un’opportunità in questo senso. Tuttavia, la porta non è completamente chiusa. Se in futuro dovesse arrivare una proposta interessante, sia come eroe che come villain, l’attore non esclude di poter cambiare idea.

Pur non avendo mai preso parte a produzioni DC o Marvel, Wahlberg ha comunque lavorato in un contesto “adiacente” al mondo dei blockbuster da fumetto, recitando in Transformers: The Last Knight. Un film che, pur non essendo un cinecomic, condivide molte delle dinamiche spettacolari e industriali tipiche dei grandi universi cinematografici contemporanei.

Per ora, Wahlberg sembra preferire ruoli più realistici e concreti, lontani da mantelli e maschere. Ma in un’industria sempre più dominata dagli adattamenti dei fumetti, non è detto che in futuro non arrivi il progetto giusto in grado di fargli cambiare prospettiva.

Copertina: Mark Wahlberg arriva alla premiere di Los Angeles di “The Union” di Netflix. (Foto di Xavier Collin/Image Press Agency) Via DepositPhotos.com