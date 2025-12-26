Stranger Things – Stagione 5: spoiler e rivelazioni dal Volume 2!

Sebbene il primo gruppo di episodi di Stranger Things – Stagione 5 abbia contenuto numerose rivelazioni importanti, anche il Volume 2 offre moltissimi momenti degni di discussione. Tra i punti salienti del Volume 1 ci sono stati il ritorno di Kali, la capacità di Will di replicare i poteri di Vecna e il fatto che Max fosse intrappolata nel paesaggio mentale di Vecna.

Molte delle rivelazioni più importanti sono arrivate nel finale del Volume 1 della stagione 5 di Stranger Things. Anche se “The Bridge” segue uno schema simile in termini di colpi di scena, ogni episodio del Volume 2 presenta momenti e rivelazioni significative, preparando il terreno per l’episodio finale della serie.

La dottoressa Kay usa il sangue di Kali per sperimentare sulle donne incinte

Nell’episodio 5 della stagione 5 di Stranger Things, Kali riesce a fuggire dalla base militare nel Sottosopra insieme a Undici e Hopper. Dopo aver ammesso di non sapere che Henry fosse ancora vivo, aggiorna El su ciò che le è accaduto dall’ultima volta che si sono viste. Dopo l’uccisione dei suoi amici, Kali è stata portata alla base, dove i medici le prelevavano continuamente il sangue.

A un certo punto, Kali reagisce e tenta di scappare dalla base. È allora che scopre che il suo sangue veniva trasfuso a donne incinte, confermando che la dottoressa Kay stava cercando di riavviare il programma del dottor Brenner nella speranza di replicare Henry attraverso nuovi bambini. Purtroppo, solo il sangue di Undici avrebbe potuto funzionare, ed è per questo che la dottoressa Kay la stava cercando da così tanto tempo.

Will ha la capacità di ferire Vecna attraverso la mente alveare

Dopo la grande rivelazione secondo cui Will possiede dei poteri nella stagione 5 di Stranger Things grazie alla sua connessione con la mente alveare, il Volume 2 fornisce rapidamente ulteriori dettagli sulle sue abilità. Con l’aiuto di un Demogorgone elettrificato, Will riesce a riconnettersi alla mente alveare e scopre che Holly si trova con Max. Usa poi queste informazioni per rintracciare Vecna.

Mentre Holly e Max cercano una via di fuga per tornare nel mondo reale, Vecna le trova. Sta per uccidere di nuovo Max, finché Will non riesce a prendere il controllo, spezzando la gamba di Vecna e permettendo a Max e Holly di fuggire verso la caverna. Sebbene Will riesca ad aiutarle, Vecna riprende il controllo, lo espelle dalla mente alveare e lo fa svenire mentre è intrappolato nella sua mente. Vecna dichiara quindi che Will tornerà a essere la sua spia.

Il Sottosopra è parte di un wormhole

Fin dalla prima stagione, c’è sempre stato un mistero su cosa fosse realmente il Sottosopra. Era una dimensione speculare, un mondo alternativo o entrambe le cose? Fortunatamente, il Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things rivela la verità, confermando che il Sottosopra è un wormhole. Più precisamente, il Sottosopra è il ponte tra i mondi.

Dopo aver scoperto la materia esotica sospesa sopra il laboratorio di Hawkins nel Sottosopra e aver trovato il diario del dottor Brenner, Dustin riesce a collegare tutti i pezzi. Spiega poi al gruppo che il Sottosopra funge da ponte tra il mondo reale e il mondo in cui Vecna è finito dopo essere stato sconfitto da El in seguito al massacro del laboratorio di Hawkins.

Il misterioso muro dall’aspetto organico nel Sottosopra è la barriera del ponte, mentre la sfera di energia di materia oscura lo tiene insieme. Tuttavia, il wormhole è estremamente instabile. Il piano di Vecna è quello di fondere il suo mondo, che Dustin soprannomina “l’Abisso”, con il mondo normale, grazie ai nuovi contenitori che ha appena catturato.

Jonathan non chiede a Nancy di sposarlo

Mentre esplorano il laboratorio di Hawkins nel Sottosopra, Nancy e Jonathan scoprono che i piani superiori dell’edificio si sono fusi. La causa è la materia esotica, ma prima che Dustin possa identificarne il pericolo, Nancy spara alla misteriosa sfera nel cielo, provocando un’onda d’urto rossa che si diffonde nel Sottosopra.

L’onda d’urto fa perdere i sensi a Jonathan e Nancy, intrappolandoli in una stanza che si sta sciogliendo. Convinti di stare per morire, entrambi decidono di essere sinceri sul loro rapporto. Jonathan confessa di non aver mai fatto domanda per l’Emerson, mentre Nancy rivela di aver avuto bisogno di spazio da lui durante gli eventi della stagione 4, ma che questo non aveva nulla a che fare con Steve.

Ammettendo che il loro rapporto, basato sul trauma condiviso, è “soffocante”, Jonathan decide di mostrare a Nancy l’anello di fidanzamento. Tuttavia, invece di fare la proposta, Jonathan mette in atto una sorta di “non-proposta”, chiedendole di non sposarlo. Anche se entrambi sopravvivono agli eventi del Volume 2, non è chiaro se intendano restare insieme.

Will ha costruito i tunnel della stagione 2

Una delle teorie di lunga data su Stranger Things sosteneva che fosse stato Will a creare i tunnel visti nella stagione 2. Il Volume 2 della stagione 5 conferma questa teoria quando Vecna chiama Will il suo “costruttore”, prima di rivelare come fosse stato manipolato dalla mente alveare mentre fungeva anche da spia.

Durante gli eventi della stagione 2, Will entrava in contatto con la mente alveare mentre dormiva. Usava poi le liane per scavare il sistema di tunnel, che ha avuto effetti negativi su Hawkins, come nel caso delle coltivazioni di zucche. Inoltre, ha fornito ai Demodog passaggi rapidi e complessi per raggiungere più facilmente le loro vittime.

Henry ha ucciso un uomo da bambino (secondo il ricordo della caverna)

In base a quanto emerso sul passato di Henry nel Volume 1 della stagione 5 di Stranger Things, uno dei misteri rimasti riguardava ciò che era accaduto a Henry nella caverna. Ci sono ancora molte domande su quel ricordo, ma il Volume 2 rivela ulteriori dettagli intriganti grazie alle scoperte di Holly e Max.

Bloccate nella caverna dopo aver quasi trovato una via di fuga, Holly propone di cercare un’uscita nel ricordo della caverna di Henry, che le conduce nel deserto. Notando che la forma del cannocchiale corrisponde a quella della caverna, Holly spera di trovare un indizio, ma finisce per cadere in un pozzo minerario.

Lì, Holly e Max assistono a una scena in cui un giovane Henry incontra un uomo con una valigetta. Henry cerca di aiutare l’uomo in difficoltà, ma quest’ultimo gli spara alla mano. Henry reagisce uccidendo l’uomo con una grossa pietra prima di aprire la valigetta. La scena non rivela cosa contenga, ma è probabile che il finale della serie sveli la verità.

Max si risveglia ufficialmente (dopo un altro momento straordinario di Karen)

Dopo 18 mesi, Max si risveglia finalmente dopo aver trovato un portale per uscire dal paesaggio mentale di Vecna. Tuttavia, la serie chiarisce che non è mai stata in coma: il suo corpo reale, in ospedale, era bloccato in uno stato di trance. Poco prima del suo risveglio, Vecna manda i Demodog in ospedale per ucciderla, ma Robin, Lucas e Vickie riescono a proteggerla.

Tecnicamente è Karen a salvare Max e il gruppo, facendo esplodere i Demodog nel seminterrato dell’ospedale. Nonostante le condizioni causate dalla maledizione di Vecna, Max non è paralizzata né cieca quando si risveglia, anche se è ancora molto debole dopo essere rimasta a letto dall’epilogo della stagione 4 di Stranger Things. Sebbene non possa partecipare alla missione per fermare il piano di Vecna, le sue informazioni su Holly e sul paesaggio mentale di Vecna saranno fondamentali nel finale della serie.

Will fa coming out come gay con la sua famiglia e i suoi amici

Stranger Things aveva già confermato che Will fosse gay, ma non era mai stato detto esplicitamente fino a “The Bridge” della stagione 5. Prima della grande missione, Will racconta a Joyce che Vecna lo sta usando di nuovo come spia e che, così facendo, ha manipolato la sua mente. Vecna gli ha persino mostrato un possibile futuro in cui Will faceva coming out con amici e familiari, che col tempo si allontanavano da lui.

Temendo che una visione del genere potesse diventare realtà, Will decide coraggiosamente di dire la verità a tutto il gruppo prima della missione finale. Tutti lo sostengono e lo rassicurano sul fatto che la verità non cambia nulla, calmando le sue paure legate alle visioni di Vecna. Questa scelta permette anche a Will di aiutare Undici durante la missione, poiché non ha più paura di ciò che Vecna potrebbe fare se tornasse a collegarsi alla mente alveare.

Dustin e Steve riparano la loro amicizia

Lo stato dell’amicizia tra Dustin e Steve è stato un aspetto interessante del Volume 1. Era chiaro che Dustin fosse cambiato all’inizio della stagione 5 di Stranger Things a causa della morte di Eddie. Allo stesso tempo, il suo rapporto con Steve era visibilmente teso, dando luogo a continui litigi. Questa tensione esplode in “Shock Jock”, quando Dustin e Steve arrivano allo scontro fisico a causa del destino di Eddie.

Nell’episodio 7 della stagione 5, Steve è colui che elabora gran parte del piano per fermare Vecna e salvare Holly. Riesce anche ad avere un confronto sincero con Dustin, ammettendo che Eddie li ha davvero salvati. Steve definisce inoltre Dustin il suo “migliore amico” e rivela quanto gli fosse mancata la loro amicizia. Armati con le stesse armi usate da Dustin ed Eddie contro i Demobat, Steve e Dustin stringono un patto, dicendo: “Se muori tu, muoio io”.

Vecna ricattura Holly e la riporta nell’“Abisso”

Alla fine del Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things, Vecna mette in moto il suo piano per unire i due mondi. Purtroppo, Holly è ancora sotto il suo controllo. Non solo Vecna la trascina di nuovo nel suo covo nell’Abisso, ma gli altri ragazzi le impediscono di lasciare ancora una volta la casa dei Creel, dopo che Henry li convince che il vero mostro è Max, non lui.

In effetti, i ragazzi, che si comportano come se fossero parte di una sorta di culto, attaccano Holly, e nemmeno Derek prende le sue difese. Mentre la mente di Holly resta intrappolata nella casa dei Creel, anche il suo corpo fisico dovrà essere salvato prima che il gruppo faccia esplodere il wormhole, distruggendo il Sottosopra e l’ultima possibilità di Vecna di fondere i mondi nell’episodio finale di Stranger Things.

I Volumi 1 e 2 della stagione 5 di Stranger Things sono ora disponibili su Netflix. Il finale della serie uscirà il 1° gennaio 2026.