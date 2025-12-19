Il prossimo film di Tim Burton è stato ufficialmente confermato e uscirà “presto”

Tim Burton ha finalmente svelato il suo prossimo progetto cinematografico, e arriverà prima del previsto. Dopo il successo di Beetlejuice Beetlejuice (2024), il regista prosegue la sua attività creativa con un progetto inedito: una collaborazione con A$AP Rocky.

Tutto nasce da un nuovo post Instagram del rapper e attore, che ha rivelato non solo la copertina del suo quarto album Don’t Be Dumb – illustrata proprio da Burton – ma anche l’esistenza di un film collegato al disco. “SORRY 4 THE WAIT DON’T BE DUMB FINALLY HERE! THANKS TIM BURTON FOR HELPING ME MAKE THIS MOVIE! COMING SOON,” ha scritto Rocky, confermando così l’arrivo di un progetto audiovisivo realizzato con il contributo del celebre autore. Burton ha poi ricondiviso il post sul suo profilo ufficiale, consolidando ulteriormente la notizia.

In un secondo post, il rapper ha pubblicato nuove illustrazioni e la didascalia “NATIONAL NOTHING DAY -DONTBEDUMB,” senza però svelare ulteriori dettagli sulla natura del film. L’album, che include anche brani composti dallo storico collaboratore di Burton, Danny Elfman, uscirà il 16 gennaio.

Al momento non è chiaro quale sia il ruolo esatto di Burton nel progetto: la formulazione del post di Rocky suggerisce che il regista non abbia diretto il film. È possibile che abbia contribuito principalmente al design visivo e all’artwork, oppure che abbia assunto un ruolo produttivo, supportando lo sviluppo creativo del progetto. Resta inoltre da capire se si tratti di un lungometraggio, uno short film o un’opera sperimentale legata al concept dell’album.

Qualunque sia la forma definitiva, il nuovo film rappresenta la prima incursione di Burton sul grande schermo dopo il successo del sequel di Beetlejuice, accolto calorosamente da pubblico e critica. Negli ultimi anni, il regista ha alternato cinema e televisione, mantenendo un forte legame con la cultura pop: resta infatti produttore esecutivo della serie Netflix Wednesday, che tornerà con la terza stagione.

Per A$AP Rocky, il progetto segna un nuovo passo nel mondo del cinema dopo le recenti apparizioni in Highest 2 Lowest di Spike Lee insieme a Denzel Washington e nel film If I Had Legs I’d Kick You, già dato tra i possibili contendenti agli Oscar.

Con Don’t Be Dumb in arrivo a gennaio, ulteriori dettagli sul film – e sul vero contributo di Tim Burton – potrebbero emergere nelle prossime settimane, alimentando la curiosità dei fan sia del regista che del rapper.