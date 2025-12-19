Apex: Netflix svela le prime immagini e la data di uscita: Charlize Theron braccata dal serial killer di Taron Egerton

Netflix ha rivelato le prime immagini ufficiali di Apex, il nuovo thriller survival con protagonisti Charlize Theron e Taron Egerton. Diretto da Baltasar Kormákur e interpretato anche da Eric Bana, il film è descritto come un intenso gioco del gatto e del topo ambientato nell’asprezza del wilderness australiano: una donna in lutto, spinta al limite della resistenza, si ritrova improvvisamente intrappolata in un duello mortale contro un predatore spietato.

Nel film, Theron interpreta la preda, mentre Egerton veste i panni del serial killer che la bracca senza tregua. Apex debutterà su Netflix il 24 aprile 2026, inserendosi nella crescente linea di film action-thriller che la piattaforma sta preparando per il prossimo anno.

L’esperienza sul set è stata particolarmente impegnativa per Theron, che ha raccontato a PEOPLE l’entità dello sforzo fisico richiesto dal ruolo:

“Mi stavo preparando per diventare il più forte possibile, perché nel film ho scalato tutte le montagne reali. Le ho scalate a piedi nudi, con i miei piedi veri, senza protezioni.”

Le prime immagini diffuse da Netflix mostrano proprio alcune delle scene più estreme del film, con Theron impegnata in sequenze acrobatiche e momenti di forte tensione emotiva.

Anche il regista Baltasar Kormákur ha elogiato la trasformazione dell’attrice, sottolineando il livello di realismo che hanno scelto di raggiungere:

“Abbiamo deciso di non prendere scorciatoie e di affrontare tutto a pieno, e lei lo ha fatto davvero. È stato affascinante vedere Charlize trasformarsi e affrontare ogni sfida che il ruolo richiedeva.”

Theron, premio Oscar per Monster (2003), torna così a immergersi in un personaggio fisico e psicologicamente complesso, richiamando i suoi ruoli iconici in Mad Max: Fury Road, Tully, Bombshell e Fast X. Nel 2026 sarà anche nel nuovo film di Christopher Nolan, Odissea, nel ruolo di Circe.

Taron Egerton, celebre per la saga Kingsman, continua invece il suo percorso nell’action contemporaneo dopo titoli come Carry-On e il recente successo streaming She Rides Shotgun. L’attore era in trattative per tornare in un nuovo capitolo di Kingsman, The Blue Blood, ma il progetto risulta attualmente in stallo.

Apex arricchirà la già imponente lineup cinematografica Netflix per il 2026, che includerà anche l’adattamento del romanzo People We Meet on Vacation, il film-evento Peaky Blinders: The Immortal Man e l’attesissimo reboot The Chronicles of Narnia diretto da Greta Gerwig.

La piattaforma chiuderà invece il 2025 con il finale cinematografico di Stranger Things e diverse produzioni di prestigio – tra cui Frankenstein, Train Dreams, Jay Kelly e A House of Dynamite – tutte dirette candidate alla stagione dei premi.

Con un cast di altissimo profilo, un regista esperto nel survival action e una storia basata sulla tensione pura, Apex ha già tutte le carte in regola per diventare uno dei titoli più attesi della prossima stagione Netflix.