Tom Felton torna nei panni di Draco Malfoy!

Tom Felton torna a Hogwarts. L’attore riprenderà il ruolo del biondo platino Draco Malfoy in “Harry Potter e la Maledizione dell’Erede” a Broadway. Entrerà in scena l’11 novembre per 19 settimane, fino al 22 marzo 2026. Questo segna il debutto di Felton a Broadway. È anche la prima volta che un membro del cast originale di “Harry Potter” si unisce alla produzione teatrale di “la Maledizione dell’Erede“.

La storia è ambientato 19 anni dopo l’ultimo romanzo di “Harry Potter”. Ora, come genitori, Draco – così come Harry, Ron e Hermione – sono cresciuti e stanno mandando i propri figli alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

“Partecipare ai film di ‘Harry Potter’ è stato uno dei più grandi onori della mia vita”, ha detto Tom Felton. “Partecipare a questa produzione sarà per me un momento di svolta, perché quando inizierò a recitare in ‘La Maledizione dell’Erede’ questo autunno, avrò la stessa età di Draco nello spettacolo. È surreale tornare a vestire i suoi panni – e ovviamente i suoi iconici capelli biondo platino – e sono entusiasta di poter vivere la sua storia e condividerla con la più grande community di fan del mondo. Non vedo l’ora di unirmi a questa incredibile compagnia e di far parte della comunità di Broadway”.

“Harry Potter e la Maledizione dell’Erede” ha debuttato al Lyric Theatre nel 2018 dopo un debutto di successo nel West End, dove lo spettacolo è ancora in scena. Originariamente raccontato in due parti, la versione di Broadway è stata abbreviata dopo la pandemia e trasformata in un unico spettacolo di tre ore e mezza.

“Come fan del mondo magico, ci sentiamo incredibilmente fortunati di dare il benvenuto a Tom nella nostra famiglia di ‘Cursed Child’ a Broadway e di offrire ai fan di ‘Harry Potter’ in tutto il mondo l’emozione irripetibile di vederlo riprendere questo ruolo iconico, questa volta sul palco a New York City”, hanno detto i produttori dello spettacolo Sonia Friedman e Colin Callender. “Questo momento è potente su molti livelli: Tom farà il suo debutto a Broadway e segna un momento di chiusura del cerchio non solo per sé, ma anche per Draco. Può vestire di nuovo i panni di Draco, ma questa volta da adulto che affronta le sfide della genitorialità e il complicato significato dell’eredità”.