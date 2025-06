Ready or Not 2: Here I Come, fissata la data d’uscita del sequel

“Ready or Not 2: Here I Come”, il sequel del successo horror di Searchlight del 2019 “Ready or Not” (uscito in Italia con il titolo Finché Morte non ci Separi), arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 10 aprile 2026.

Samara Weaving torna nel ruolo principale di Grace, affiancata da Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng, David Cronenberg ed Elijah Wood.

Powered by

Gran parte del team creativo di “Ready or Not” si riunirà per il sequel, inclusi i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, così come gli sceneggiatori Guy Busick e R. Christopher Murphy. Tornano anche lo scenografo Andrew Stearn (“The Umbrella Academy”), il direttore della fotografia Brett Jutkiewicz (“Scream”), la costumista Avery Plewes (“Scream VI”) e il capo del reparto trucco Colin Penman (“The Apprentice”).

Tra le nuove aggiunte alla troupe figurano il montatore Jay Prychidny (“Beetlejuice, Beetlejuice”), il capo del reparto acconciature Ryan Reed (“It – Capitolo due”) e il fonico Thomas Hayek (“Ringraziamento”, “The Boys”).

Finché Morte non ci Separi vede Weaving nei panni di una giovane sposa che, senza saperlo, si sposa con una famiglia di ricchissimi adoratori del diavolo, decisi a ucciderla prima dell’alba in un gioco di nascondino omicida. Il film, che ha visto la partecipazione anche di Adam Brody, Andie MacDowell e Henry Czerny, è costato solo 6 milioni di dollari, ma ha incassato 28 milioni di dollari negli Stati Uniti, diventando il più grande successo di Searchlight nel 2019.

Le riprese principali del sequel sono iniziate ad aprile a Toronto e Searchlight ha annunciato oggi che la produzione è terminata. I dettagli della trama rimangono riservati. Tripp Vinson, James Vanderbilt, Bradley J. Fischer e William Sherak sono i produttori. I produttori esecutivi sono Chad Villella, Tara Farney, Greg Denny, Busick, Murphy, Weaving e Paul Neinstein.

Il vicepresidente della produzione Richard Ruiz e la direttrice creativa Cornelia Burleigh stanno supervisionando il progetto per Searchlight Pictures, riferendo ai responsabili della produzione e dello sviluppo DanTram Nguyen e Katie Goodson-Thomas.