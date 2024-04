Tom Felton: 10 cose che non sai sull’attore

Divenuto celebre grazie al suo ruolo nella saga cinematografica di Harry Potter, dove dava vita alla nemesi del protagonista, Tom Felton vanta oggi una carriera arricchitasi di altri noti titoli, che gli hanno permesso di intraprendere nuove strade e mettere alla prova le proprie doti da attore.

Ecco 10 cose che non sai di Tom Felton.

Tom Felton: i suoi film e le serie TV

10. È celebre grazie ad una nota saga fantasy. Felton è diventato popolare grazie al ruolo di Draco Malfoy nella saga cinematografia di Harry Potter, recitando nei film Harry Potter e la pietra filosofale (2001), Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007), Harry Potter e il principe mezzosangue (2009), Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (2010), Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 (2011). Grazie a tali film ha potuto condividere il set con attori come Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Alan Rickman e Ralph Fiennes.

9. Ha recitato anche in altri noti film. Prima di diventare celebre con la nota saga fantasy, Felton aveva esordito al cinema con i film I rubacchiotti (1997), con John Goodman, e Anna and the King (1999), con Jodie Foster. Terminato il suo lavoro come Draco Malfoy, ha poi preso parte ai film L’alba del pianeta delle scimmie (2011), con Andy Serkis, The Apparition (2012), In Secret (2013), La ragazza del dipinto (2013), Risorto (2016), A United Kindom (2016), con Rosamund Pike, Stratton – Forze speciali (2017), con Dominic Cooper, e Ophelia (2018), con Daisy Ridley. Nel 2019 ha interpretato Brandon Walker nel film Braking for Whales. Nel 2020 è stato rand Guignol in Guida per babysitter a caccia di mostri e Tony Turner in The Forgotten Battle. Nel 2021 Tom Felton sarà Richard Goodridge nel film Save the Cinema ed è nel cast di Lead Heads e Canyon Del Muerto.

8. Ha preso parte a produzioni televisive. Grazie all’accresciuta popolarità, l’attore ha avuto modo di recitare anche per la televisione, chiamato a far parte del cast di serie come Labyrinth (2012), Murder in the First (2014), e infine di The Flash (2016-2017), con Grant Gustin, dove ha ricoperto il ruolo di Julian Albert. Nel 2018 ha invece dato vita al personaggio di Logan nella serie Origin.

Tom Felton è su Instagram

7. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 5,9 milioni di persone. All’interno di questo Felton è solito condividere immagini dei suoi progetti da interprete o musicista, degli eventi che lo vedono coinvolto o ancora sue personali riflessioni su film visti o temi d’attualità.

Tom Felton: fidanzata

6. Ha avuto una lunga relazione. Anche se molti fan hanno sperato di avere notizie in merito, Felton non è mai stato fidanzato con l’attrice Emma Watson, con la quale condivide solo una grande amicizia. Dal 2021, FTom Felton ha una relazione con la designer di gioielli sudafricana Roxanne Danya Plit, conosciuta durante le riprese di Origin nel 2018.

Tom Felton in The Flash

5. Ha ricoperto un ruolo di rilievo nella terza stagione. In The Flash, Felton ha dato vita al personaggio di Julian Albert, investigatore della polizia, il quale in seguito si rivela essere l’alter ego del villain Alchemy. Durante la terza stagione il suo personaggio si rivela centrale, diventando il personaggio su cui si catalizza l’intera narrazione.

4. Vorrebbe riprendere il suo ruolo. Avendo sottoscritto un contratto per una sola stagione, l’attore non ha fatto il suo ritorno nella quarta stagione della serie. Questo ha contrariato molti fan, i quali si erano ormai affezionati al suo personaggio, ma Felton ha dichiarato che gli piacerebbe molto tornare a far parte di The Flash, avendo particolarmente apprezzato l’esperienza e il lavoro con i suoi colleghi. Tuttavia la serie è conclusa per sempre nel 2022.

Tom Felton: il suo patrimonio

3. Possiede un patrimonio milionario. Felton ha iniziato a recitare all’età di dieci anni, e da quel momento non ha più smesso. In particolare, grazie alla saga di Harry Potter ha potuto raggiungere compensi particolarmente elevati, merito anche del successo mondiale dei film. Grazie al lavoro complessivamente svolto fino ad oggi, Felton ha così potuto raggiungere un patrimonio stimato intorno ai 20 milioni di dollari.

Tom Felton: il suo 2024

2. L’attore è tornato a lavorare al cinema nel 2023. È stato nel cast di The Forgotten Battle, di genere bellico, dove interpreterà Tony, soldato impegnato nella Battaglia della Schelda, durante la Seconda Guerra Mondiale. Il secondo è invece A Babysitte’rs Guide to Monster Hunting, incentrato sull’avventura di una babysitter per salvare un bambino dai mostri che lo hanno rapito. Ha recitato anche al fianco di Ashley Green in Some Other Woman. Nel 2024 farà parte del cast del film d’avventura Canyon of the Dead.

Tom Felton: età e altezza

1. Tom Felton è nato a Epsom, Inghilterra, il 22 settembre 1987. L’attore è alto complessivamente 175 centimetri.

