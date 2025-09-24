Trailers FilmFest 2025: M74 sponsor ufficiale del Pitch Trailer

Esaltare sempre di più il lavoro che contribuisce alla promozione di un film: questo è lo scopo del Trailers FilmFest. E su questa stessa linea opera M74, la casa di post-produzione che da sempre rivolge un’attenzione particolare ai nuovi talenti e alle idee innovative.

Per questo sarà proprio M74 lo sponsor dell’edizione 2025 del concorso “Pitch Trailer, Idee di film da realizzare”, il premio che offre la possibilità ad aspiranti registi, ma anche a professionisti già nel settore, di raccontare il loro progetto attraverso un trailer.

Realtà che si occupa di VFX e post-produzione, M74 è stata fondata nel 2020 da Monica Galantucci, CEO di questa factory in continua evoluzione diventata in pochi anni una delle società leader nel settore per visione, innovazione e ambizione internazionale.

M74 metterà a disposizione del vincitore del Pitch Trailer 1.500 euro in servizi utilizzabili per la post-produzione del progetto una volta realizzato.

La scadenza per concorrere al premio Pitch Trailer è fissata per il 15 ottobre 2025. Dopo quella data la direzione artistica, formata da Francesca Sofia Allegra e Alessandro De Simone, renderà noti i dieci finalisti, che saranno presentati in una sessione unica nel corso del festival. Il vincitore verrà votato da una giuria composta da tre figure di alto profilo dell’industria del cinema italiano.