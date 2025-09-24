HomeSerie TvNews

One Piece – Stagione 2: nuove immagini svelano Loguetown

Di Gianmaria Cataldo

-

Le nuove immagini della seconda stagione di One Piece rivelano la versione live-action di Loguetown, confermando una rappresentazione fedele all’anime di questo importante luogo. La seconda stagione inizierà con la conclusione della saga East Blue tratta dal manga creato da Eiichiro Oda. Ciò significa che l’arco narrativo di Loguetown aprirà la serie mentre Cappello di Paglia si prepara ad entrare nella Grand Line.

Ora, IGN ha pubblicato nuove immagini (si possono vedere qui) della seconda stagione di One Piece, che mostrano dunque luoghi importanti di Loguetown. Queste includono Rufy, Zoro, Nami, Usop e Sanji in piedi nella piazza della città, così come il gruppo alle prese con il carnevale di Buggy. Si può anche vedere Rufy che guarda la piattaforma di legno dove Gol D. Roger è stato giustiziato.

Cosa significano le nuove immagini della seconda stagione di One Piece per il ritorno della serie

La prima stagione di One Piece si è conclusa confermando Loguetown come la prossima grande location della serie. Ciò includeva una scena che confermava il debutto di Smoker, un potente leader della Marina che governa l’isola per scoraggiare i pirati dall’entrare nella Grand Line. Rufy e la sua ciurma arriveranno lì per raccogliere provviste prima del loro viaggio.

Proprio come nel manga e nell’anime, sembra che i personaggi avranno tutti le loro trame individuali mentre esplorano Loguetown. Questo include Rufy che cerca di arrampicarsi in cima alla piattaforma dove Gol D. Roger ha tenuto il suo discorso sul tesoro nascosto del titolo. È probabile che anche le trame di tutti rimarranno le stesse.

Loguetown vedrà anche il ritorno di Buggy, il pirata clown che Rufy ha combattuto e sconfitto nella prima stagione. Se il suo arrivo rispecchierà il manga, allora si rivelerà più minaccioso dell’ultima volta che è stato visto grazie a un nuovo alleato. Per quanto riguarda il resto dell’avventura, sembra che si svolgerà come nel materiale originale.

