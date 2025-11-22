Trailers FilmFest edizione XXIII: tutti i vincitori

HomeCinema News2025

Di Chiara Guida

-

Si è conclusa la XXIII edizione del Trailers FilmFest, l’unico evento in tutta Europa dedicato alla promozione cinematografica, che si svolge a Roma dal 19 al 21 novembre.

Il Trailers FilmFest vuole riconoscere e celebrare tutti i mestieri del cinema che contribuiscono al successo di un film, sta finalmente per iniziare. E quest’anno fa le cose in grande.

We Make It Big, questo infatti è il claim che ha accompagnato l’edizione numero ventitré, che punta sicuramente a trovare il giusto posizionamento nel panorama festivaliero, ma soprattutto a radicarsi come un laboratorio permanente, un osservatorio su un settore dell’industria audiovisiva ancora troppo poco analizzato e studiato.

Saranno consegnati questa sera, venerdì 21 novembre 2025, i premi ufficiali del festival, di seguito elencati.

Ecco tutti i vincitori del Trailers FilmFest XXIII

Miglior Trailer Italia: Follemente (Distribuzione: 01 Distribution – Trailer Maker: Edoardo Massieri – Ottoemezzo Movie Factory

Miglior Trailer Europa: The Substance (Distribuzione: I Wonder Pictures)

Miglior Trailer World: Mission: Impossible – The Final Reckoning(Distribuzione: Eagle Pictures)

Miglior Trailer Documentario: Ambra Sabatini (Distribuzione: Adler – Trailer Maker: Daniele Cametti Aspri)

Miglior Poster Italiano: Diamanti (Distribuzione: Vision Distribution – Realizzato da Vertigo)

Menzione speciale a: Anywhere Anytime (Distribuzione: Fandango – Realizzato da Midnight Marauder)

Miglior Campagna Promozionale: Il ragazzo dai pantaloni rosa (Distribuzione: Eagle Pictures)

Miglior Campagna Creators: Mauro Zingarelli per Final Destination – In collaborazione con Movieplayer.it

Audience Award Premio Miro Grisanti: Il corpo (Distribuzione: Eagle Pictures – Realizzato da: CIT Studio)

Miglior Pitch Trailer: Beyul di Francesco Clerici

Menzione speciale: Solos di Sara Patané

Premio Film Rivelazione dell’anno Robert Bernocchi: Ciao Bambino di Edgardo Pistone

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
