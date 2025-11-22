Sembra che il formaggio diventerà l’argomento di conversazione a Hollywood, dato che il Parmigiano Reggiano è diventato un cliente per le prossime apparizioni in film e serie tv.

In una dichiarazione a The Hollywood Reporter, il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha dichiarato che la United Talent Agency ha firmato un contratto con l’azienda “re dei formaggi” per ottenere ancora più visibilità in film e programmi TV in tutto il mondo, per garantire che il Parmigiano rimanga nella mente e potenzialmente nello stomaco di tutti.

L’organo di governo ha dichiarato che UTA “sfrutterà la sua esperienza e la sua connettività globale nel mondo dell’intrattenimento e della cultura per presentare il Parmigiano Reggiano a un’ampia gamma di partner, per promuovere il suo messaggio di eccellenza gastronomica e ingredienti, produzione e distribuzione di alta qualità”.

Ecco una dichiarazione del responsabile marketing del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Carmine Forbuso: “Il Parmigiano Reggiano non è solo un simbolo di eccellenza radicato nella tradizione, ma sempre più un marchio globale davvero iconico: infatti, secondo i dati dei primi otto mesi del 2025, le esportazioni hanno raggiunto il 53,2%, con una crescita dei volumi del +2,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questa partnership con UTA, agenzia leader nel marketing culturale, ci permette di entrare in contatto con un nuovo pubblico in modo autentico e pertinente. Con soli tre ingredienti naturali e secoli di know-how artigianale, il Parmigiano Reggiano è sinonimo di semplicità, qualità e profondità, e siamo entusiasti di esplorare nuovi formati e piattaforme per raccontare questa storia a livello globale.”

Il Parmigiano Reggiano è un formaggio di fama mondiale e viene prodotto da noi in Italia da quasi 1.000 anni. Esistono regole e linee guida rigide per la produzione del formaggio, che ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta, il marchio DOP.

Il product placement e l’embedded marketing sono diventati una pratica standard a Hollywood da decenni, ma ora sembra che sia una battaglia tra i prodotti caseari per garantire che il Parmigiano Reggiano, e in particolare il Parmigiano Reggiano, possano essere in prima linea nei supermercati, nelle cucine e nei ristoranti.

Come i Reese’s Pieces in E.T., le Nike Cortez in Forrest Gump, il Castello Bianco in Harold e Kumar vanno al Castello Bianco, ora anche il Parmigiano Reggiano sarà una star in qualsiasi nuovo film o serie in streaming in arrivo al cinema o sulla TV di casa.