Un bel giorno: finite le riprese del nuovo film di Fabio De Luigi

Si sono ufficialmente concluse le riprese di Un bel giorno, il nuovo film che vede protagonista Fabio De Luigi, affiancato da Virginia Raffaele. Una commedia agrodolce che promette emozione, leggerezza e riflessioni sulle seconde possibilità, prodotta da Lotus Production (una società Leone Film Group) e Rai Cinema, con la produzione affidata a Raffaella Leone e Andrea Leone.

Cosa succede in Un bel giorno?

Il film racconta la storia di Tommaso, un padre single che ha cresciuto da solo quattro figlie, chiudendosi completamente al mondo esterno. Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento per lui di tornare a vivere e rimettersi in gioco, Tommaso si ritrova – tra caso e coraggio – a conoscere Lara, una donna brillante e affascinante. Ma entrambi hanno qualcosa da nascondere…

Accanto a De Luigi e Raffaele, nel cast troviamo Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer, Beatrice Schiros, con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi.

Un bel giorno si preannuncia come un film che mescola ironia e sentimento, con un approccio contemporaneo ai temi della famiglia, della genitorialità e della riscoperta personale. Il tono della storia punta a un pubblico ampio, capace di riconoscersi nei conflitti e negli affetti che animano la vicenda di Tommaso.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma Un bel giorno è uno dei titoli italiani più attesi per la prossima stagione cinematografica. Restiamo in attesa del primo trailer ufficiale e ulteriori dettagli sulla distribuzione.