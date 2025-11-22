Rental Family: il nuovo film con Brendan Fraser affronta l'”epidemia di solitudine”

Brendan Fraser torna con un altro viaggio emozionante in Rental Family (qui la nostra recensione), e lui e il co-protagonista Takehiro Hira rivelano il vero nucleo della storia del film. Diretto dal regista di 37 Seconds, Hikari, il film è incentrato su Phillip Vandarploeug, un attore americano che vive in Giappone e che lotta per farsi un nome nel settore e per trovare uno scopo nella vita. Improvvisamente, Phillip si ritrova in una nuova posizione unica, iniziando a lavorare per l’agenzia di recitazione del titolo, in cui le persone interpretano ruoli di controfigure per sconosciuti.

Oltre a Fraser, che ha già scatenato le prime voci di un’altra potenziale nomination all’Oscar come miglior attore, il cast della commedia drammatica include l’attore di Shogun Takehiro Hira nel ruolo del proprietario dell’agenzia, Shinji, e Mari Yamamoto di Monarch: Legacy of Monsters nel ruolo della collega Aiko, tra gli altri. Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival del 2025, Rental Family ha riscosso ampi consensi dalla critica, con un indice di gradimento dell’89% su Rotten Tomatoes, dopo aver mantenuto il 100% per mesi.

Ash Crossan di ScreenRant ha intervistato Brendan Fraser e Takehiro Hira per parlare di Rental Family. Riflettendo sulla citazione di Phillip in cui ammette che, come attore, “non so come aiutare le persone”, e se riconosce che i suoi film hanno aiutato molte persone, Fraser ha affermato che “i film aiutano le persone” e che gli attori “vogliono illuminare e mostrare qualcosa di nuovo”.

Il premio Oscar ha poi sottolineato come Rental Family attinga a questo tema, riconoscendo come il film faccia sì che il pubblico “se ne vada con una visione completamente diversa di ciò di cui tratta”, ma che alla fine concluda comunque con la convinzione che “tutti si sentano un po’ meglio”:

Brendan Fraser: Forse hanno bisogno di chiamare la mamma, o di imparare qualcosa su se stessi e su cosa significhi avere un legame familiare, che sia di sangue o di famiglia acquisita. Il mondo di questo film si colloca a metà strada tra la finzione e la finzione.

Hira concorda con la prospettiva di Fraser indicando una scena del film in cui Phillip è visto “seduto sul lettino del suo appartamento di Tokyo mentre guarda fuori“, che ha fatto piangere il candidato all’Emmy mentre la guardava. Ridacchiando, ammettendo di non sapere perché lo abbia fatto piangere, l’ex attore di Monarch ha spiegato che gli ha ricordato quando era “uno studente straniero” negli Stati Uniti, sentendosi in sintonia con l’isolamento di Phillip.

Questo ha spinto Fraser a sottolineare che un altro tema chiave esplorato da Rental Family è “l’epidemia di solitudine” che si è diffusa in tutto il mondo, non solo nell’ambientazione del film, Tokyo. Sottolineando l’idea “controintuitiva” di affrontare “la solitudine che le persone trovano in un luogo molto affollato” con il desiderio di “creare una connessione significativa“, il premio Oscar ha affermato che questo è “esattamente il motivo per cui esiste un’agenzia di noleggio di famiglie“.