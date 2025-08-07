HomeCinema News2025

Will Smith e Michael Bay: salta la reunion per divergenze creative sul nuovo film

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Will Smith attore
Will Smith arriva all'AFI Fest 2022 - Foto di imagepressagency via Depositphoto.com

Will Smith e Michael Bay non lavoreranno più insieme per Fast and Loose. Il film vedrà ancora Smith nei panni di un uomo che si risveglia a Tijuana senza alcun ricordo e lentamente scopre di aver vissuto una doppia vita come boss della malavita e agente segreto della CIA, ma Bay non ne sarà il regista. Il film, basato su una sceneggiatura scritta da Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner ed Eric Pearson, aveva guadagnato Bay come regista nell’ottobre 2024. Secondo Deadline, tuttavia, Bay ha però ora lasciato Fast and Loose a causa di divergenze creative con Smith.

Secondo il rapporto, il film contiene momenti sia comici che d’azione, ma il duo regista-attore non era d’accordo sul bilanciamento di questi due aspetti. Bay voleva concentrarsi maggiormente sulle sequenze d’azione, mentre Smith era più interessato alla commedia. Non riuscendo a risolvere le loro divergenze, Bay ha quindi lasciato il film. Questo costringerà Netflix a cercare un nuovo regista, poiché il progetto sta comunque andando avanti e lo studio spera di poter girare il film nell’ottobre di quest’anno.

Cosa significa questo per Fast and Loose con Will Smith

Si tratta di una notizia spiacevole per i fan di Will Smith e Michael Bay, poiché sarebbe stata una reunion entusiasmante. Bay ha diretto i primi due film di Bad Boys, che hanno contribuito a lanciare Smith come star del cinema e ad elevare Bay stesso come regista. Quest’ultimo non è poi tornato per gli altri due film di Bad Boys, quindi è passato molto tempo dall’ultima volta che lui e Smith hanno lavorato insieme. Fast and Loose avrebbe dunque rappresentato la loro nuova collaborazione come attore-regista dopo oltre vent’anni dalla precedente.

Inoltre, sarebbe stato divertente vedere la coppia collaborare ancora una volta in un film d’azione come Fast and Loose. Detto questo, i fan di Bay non dovranno preoccuparsi della mancanza di contenuti del regista nei prossimi anni. Il regista ha recentemente discusso di un ritorno all’universo di Transformers. Anche se la reunion con Smith non avverrà, questo potrebbe essere un modo per Bay di tornare a lavorare con uno dei suoi franchise più importanti.

Articolo precedente
Dune – Parte Tre: Josh Brolin elogia la sceneggiatura e anticipa un epico finale
Articolo successivo
Spider-Man: Brand New Day, foto dal set confermano il ritorno di Zendaya!
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved