Will Smith e Michael Bay: salta la reunion per divergenze creative sul nuovo film

Will Smith e Michael Bay non lavoreranno più insieme per Fast and Loose. Il film vedrà ancora Smith nei panni di un uomo che si risveglia a Tijuana senza alcun ricordo e lentamente scopre di aver vissuto una doppia vita come boss della malavita e agente segreto della CIA, ma Bay non ne sarà il regista. Il film, basato su una sceneggiatura scritta da Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner ed Eric Pearson, aveva guadagnato Bay come regista nell’ottobre 2024. Secondo Deadline, tuttavia, Bay ha però ora lasciato Fast and Loose a causa di divergenze creative con Smith.

Secondo il rapporto, il film contiene momenti sia comici che d’azione, ma il duo regista-attore non era d’accordo sul bilanciamento di questi due aspetti. Bay voleva concentrarsi maggiormente sulle sequenze d’azione, mentre Smith era più interessato alla commedia. Non riuscendo a risolvere le loro divergenze, Bay ha quindi lasciato il film. Questo costringerà Netflix a cercare un nuovo regista, poiché il progetto sta comunque andando avanti e lo studio spera di poter girare il film nell’ottobre di quest’anno.

Cosa significa questo per Fast and Loose con Will Smith

Si tratta di una notizia spiacevole per i fan di Will Smith e Michael Bay, poiché sarebbe stata una reunion entusiasmante. Bay ha diretto i primi due film di Bad Boys, che hanno contribuito a lanciare Smith come star del cinema e ad elevare Bay stesso come regista. Quest’ultimo non è poi tornato per gli altri due film di Bad Boys, quindi è passato molto tempo dall’ultima volta che lui e Smith hanno lavorato insieme. Fast and Loose avrebbe dunque rappresentato la loro nuova collaborazione come attore-regista dopo oltre vent’anni dalla precedente.

Inoltre, sarebbe stato divertente vedere la coppia collaborare ancora una volta in un film d’azione come Fast and Loose. Detto questo, i fan di Bay non dovranno preoccuparsi della mancanza di contenuti del regista nei prossimi anni. Il regista ha recentemente discusso di un ritorno all’universo di Transformers. Anche se la reunion con Smith non avverrà, questo potrebbe essere un modo per Bay di tornare a lavorare con uno dei suoi franchise più importanti.