Transformers: Michael Bay pronto a tornare alla regia del franchise

Sembra proprio che Michael Bay stia tornando al franchise di Transformers, poiché secondo quanto riferito avrebbe un nuovo film in fase di sviluppo che intende dirigere. Bay ha portato sul grande schermo nel 2007 il franchise di film live-action basato sull’iconica linea di giocattoli della Hasbro e da quel momento ha diretto cinque film in totale. Questa era per la saga ha avuto un enorme successo, con i film di Bay che hanno incassato 4,3 miliardi di dollari.

Tuttavia, le recensioni negative della critica e il basso incasso totale di 605 milioni di dollari di Transformers: L’ultimo cavaliere hanno portato la Paramount ad apportare dei cambiamenti. La serie è così stata rilanciata e ha iniziato a riscuotere successo di critica. Tuttavia, ciò è avvenuto in un momento in cui gli incassi al botteghino continuavano a diminuire. Ora, Matt Belloni di Puck News riferisce che Michael Bay sta sviluppando un nuovo film di Transformers che vorrebbe dirigere.

Il film avrebbe attualmente Jordan VanDina (The Binge) come sceneggiatore. Il rapporto sottolinea che è stato Bay a cercare un ritorno al franchise, invece che lo studio a convincerlo a tornare. Non si sa a che punto sia lo sviluppo del nuovo film, né è confermato che Bay lo dirigerà. Come minimo, secondo Puck, sarà più un “produttore attivo”. Non è inoltre chiaro se il film sarà una continuazione della continuity che ha stabilito in precedenza, se esisterà nella timeline riavviata o se sarà un reset completo.

Cosa aspettarsi dal futuro di Transformers?

Ma questo non è l’unico film di Transformers in fase di sviluppo. Il rapporto sottolinea che il regista di Transformers One, Josh Cooley, ha recentemente concluso un accordo per dirigere un film live-action. C’è anche il film crossover Transformers / G.I. Joe ancora in lavorazione, per il quale Chris Hemsworth sarebbe in fase di trattative. Infine, altri due film misteriosi sarebbero anch’essi nelle prime fasi di sviluppo.

Insomma, il possibile ritorno di Michael Bay al franchise di Transformers arriva in un momento in cui sembra esserci molta voglia di realizzare nuovi progetti ma non una precisa direzione su dove portare la saga. La Paramount ha cercato di espandere il franchise in varie direzioni dopo che Bay si è allontanato dalla serie, ma nulla di ciò che hanno fatto senza il regista di successo dietro la macchina da presa ha davvero conquistato il pubblico.

Transformers One doveva essere l’inizio di un nuovo franchise quando è stato lanciato lo scorso anno. Il film d’animazione ha ricevuto recensioni entusiastiche e ha preparato perfettamente il terreno per un’intera trilogia incentrata sulla guerra tra Optimus Prime e Megatron per il controllo di Cybertron. Tuttavia, il film ha fatto flop al botteghino, incassando 129 milioni di dollari, e Cooley ha recentemente confermato che non ci sarà un sequel.

Anche i film live-action hanno sofferto finanziariamente in assenza di Bay. Mentre il pubblico sembrava rifiutare il suo approccio anche quando è uscito Transformers: L’ultimo cavaliere, l’interesse non è aumentato con Bumblebee (467 milioni di dollari) o Transformers: Il risveglio (441 milioni). È quindi logico che la Paramount potrebbe essere d’accordo al fatto che Bay torni a occuparsi di Transformers per riportare il franchise al successo al botteghino. Ecco perché è degno di nota il fatto che sia stato Bay, e non la Paramount, a guidare questa reunion. Come sempre, non resta che attendere conferme ufficiali.