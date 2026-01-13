2000 Metri Ad Andriivka: una clip esclusiva dal film

Ecco una clip esclusiva da 2000 Metri Ad Andriivka, seconda opera cinematografica del team vincitore del Premio Oscar® dietro il fenomeno internazionale 20 Days in Mariupol. Il regista Mstyslav Chernov, la produttrice e montatrice Michelle Mizner e la produttrice Raney Aronson-Rath tornano a documentare l’invasione russa dell’Ucraina, spostando questa volta l’obiettivo dal dramma dei civili alla vita (e alla morte) dei soldati in prima linea.

Sullo sfondo di una controffensiva che nel 2023 fatica a guadagnare terreno, Chernov e il collega dell’Associated Press, Alex Babenko, seguono un plotone ucraino incaricato di liberare il villaggio di Andriivka. Per farlo, devono percorrere 2.000 metri di foresta: un labirinto di trincee, mine e fortificazioni nemiche dove ogni centimetro è pagato con il sangue.

Attraverso un montaggio serrato che fonde riprese giornalistiche d’autore e i filmati crudi dell’esercito ucraino realizzate con l’ausilio di bodycam, helmet cam e droni, il film offre un’intimità inquietante. 2000 METRI AD ANDRIIVKA non è solo la cronaca di una battaglia emblematica — la più grande operazione militare in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale — ma una riflessione esistenziale su una guerra moderna che ha il sapore tragico dei conflitti del secolo scorso. Più i soldati avanzano, più emerge una consapevolezza devastante: per molti di loro, questo conflitto non avrà mai una fine.

2000 Metri Ad Andriivka esce nelle sale italiane il 19 gennaio 2026 distribuito da Wanted Cinema.