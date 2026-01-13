HomeCinema News2026

2000 Metri Ad Andriivka: una clip esclusiva dal film

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Ecco una clip esclusiva da 2000 Metri Ad Andriivka, seconda opera cinematografica del team vincitore del Premio Oscar® dietro il fenomeno internazionale 20 Days in Mariupol. Il regista Mstyslav Chernov, la produttrice e montatrice Michelle Mizner e la produttrice Raney Aronson-Rath tornano a documentare l’invasione russa dell’Ucraina, spostando questa volta l’obiettivo dal dramma dei civili alla vita (e alla morte) dei soldati in prima linea.

Sullo sfondo di una controffensiva che nel 2023 fatica a guadagnare terreno, Chernov e il collega dell’Associated Press, Alex Babenko, seguono un plotone ucraino incaricato di liberare il villaggio di Andriivka. Per farlo, devono percorrere 2.000 metri di foresta: un labirinto di trincee, mine e fortificazioni nemiche dove ogni centimetro è pagato con il sangue.

Attraverso un montaggio serrato che fonde riprese giornalistiche d’autore e i filmati crudi dell’esercito ucraino realizzate con l’ausilio di bodycam, helmet cam e droni, il film offre un’intimità inquietante. 2000 METRI AD ANDRIIVKA non è solo la cronaca di una battaglia emblematica — la più grande operazione militare in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale — ma una riflessione esistenziale su una guerra moderna che ha il sapore tragico dei conflitti del secolo scorso. Più i soldati avanzano, più emerge una consapevolezza devastante: per molti di loro, questo conflitto non avrà mai una fine.

2000 Metri Ad Andriivka esce nelle sale italiane il 19 gennaio 2026 distribuito da Wanted Cinema.

Articolo precedente
Ben – Rabbia Animale: il regista rivela il piano originale: un’altra creatura protagonista prima del “killer chimp”
Articolo successivo
Giuseppe Tornatore dirigerà The First Dollar, biopic sul fondatore della Bank of America e sostenitore della prima Hollywood
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved