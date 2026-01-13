HomeCinema News2026

Giuseppe Tornatore dirigerà The First Dollar, biopic sul fondatore della Bank of America e sostenitore della prima Hollywood

Di Chiara Guida

-

Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Giuseppe Tornatore dirigerà The First Dollar, un film biografico sul fondatore della Bank of America, Amedeo Peter Giannini, che, oltre a essere stato un pioniere del sistema bancario moderno, sostenne l’emergente industria cinematografica di Hollywood.

Nato in una famiglia di immigrati italiani a San Jose, in California, Giannini fondò nel 1904 la Banca d’Italia a San Francisco, che in seguito divenne la Bank of America. Divenne noto per aver introdotto pratiche bancarie moderne come le filiali bancarie e i prestiti per la gente comune.

Giuseppe Tornatore girerà il film biografico su Giannini in inglese, con un cast di attori italiani e internazionali. Il film di alto livello è prodotto da RAI Cinema e Kavac Film, casa di produzione di Marco Bellocchio e di altri importanti registi italiani.

The First Dollar sarà il quarto lavoro in lingua inglese di Tornatore dopo La leggenda del pianista sull’oceano con Tim Roth, il thriller d’autore La migliore offerta con Donald Sutherland e La Corrispondenza del 2016 con Olga Kurylenko e Jeremy Irons. Più recentemente, Tornatore ha diretto il documentario Ennio, dedicato a Ennio Morricone e il docufilm Brunello: Il visionario Garbato, in uscita nel 2025, sul “re del cashmere” italiano Brunello Cucinelli.

Tornatore sta attualmente ultimando la sceneggiatura di The First Dollar, che approfondirà il modo in cui Giannini “ha rivoluzionato il sistema bancario mettendo il credito al servizio della gente comune: immigrati, lavoratori, donne e famiglie che in precedenza erano state escluse”, secondo i materiali promozionali.

“Ho accettato con entusiasmo la proposta dei produttori di riprendere un progetto a cui avevo lavorato qualche anno fa: la storia di Amadeo Peter Giannini, l’italiano che ha rivoluzionato il sistema bancario americano”, ha dichiarato Tornatore in una nota, definendo il soggetto del film biografico “una storia quasi leggendaria che sembra nata proprio per essere raccontata al cinema”.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
