Gli Incredibili 3: confermato il mese di inizio produzione del nuovo film Pixar

Di Redazione

-

Gli Incredibili film

A otto anni dall’uscita di Gli Incredibili 2, il terzo capitolo della saga Pixar è pronto a entrare finalmente in produzione. Una delle voci storiche del franchise ha infatti confermato quando partiranno ufficialmente i lavori sul nuovo film, atteso nelle sale nel 2028.

Holly Hunter anticipa l’inizio dei lavori e chiarisce il ruolo di Brad Bird

Durante una recente intervista, Holly Hunter, storica interprete di Helen Parr / Elastigirl, ha rivelato che Gli Incredibili 3 dovrebbe entrare in produzione nel mese di marzo. Un’indicazione importante che conferma come il progetto stia procedendo secondo i tempi previsti dopo l’annuncio ufficiale avvenuto al D23 del 2024.

Hunter ha spiegato di non conoscere ancora i dettagli della storia, sottolineando come il processo creativo della saga sia sempre stato volutamente riservato fino alle fasi avanzate. Tuttavia, ha confermato il coinvolgimento di Brad Bird, creatore della saga, che sta firmando la sceneggiatura anche se la regia del terzo capitolo è stata affidata a Peter Sohn, già autore di Elemental.

Il ritorno di Bird come sceneggiatore garantisce una continuità creativa fondamentale per il franchise, che ha segnato la storia di Pixar fin dal primo film del 2004, vincitore di due premi Oscar. Gli Incredibili 2, uscito nel 2018, ha superato il miliardo di dollari al box office mondiale, diventando uno dei maggiori successi commerciali dello studio.

L’avvio della produzione nel 2026 rafforza inoltre la finestra di uscita fissata da Disney per il 2028, inserendo Gli Incredibili 3 in una strategia più ampia che vede Pixar puntare nuovamente su sequel di grande richiamo, accanto a nuovi progetti originali. Resta ora da capire se il terzo capitolo riuscirà a eguagliare l’impatto culturale e commerciale dei suoi predecessori.

