HomeCinema News2026

Il reboot de L’Esorcista di Mike Flanagan uscirà nel 2027: svelata la nuova data dopo il rinvio

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Mike Flanagan
Mike Flanagan partecipa al panel dedicato al gioco Alan Wake 2: Building a World Of Fear durante il Tribeca Festival 2023 allo SVA Theater - Foto di thenews2.com via DepositPhotos.com

Il ritorno cinematografico di uno dei titoli horror più iconici di sempre è finalmente tornato sui binari giusti. Universal ha annunciato la nuova data di uscita del reboot de L’Esorcista, affidato a Mike Flanagan, che arriverà nelle sale nel 2027 dopo un rinvio di un anno rispetto ai piani iniziali.

Universal ha confermato che il nuovo film di L’Esorcista uscirà il 12 marzo 2027. Il progetto, ancora senza titolo ufficiale, vedrà Flanagan non solo alla regia, ma anche alla sceneggiatura e alla produzione. Nel cast figurano Scarlett Johansson e il giovane Jacobi Jupe, già apprezzato per Hamnet.

Cosa sappiamo sul nuovo Esorcista e perché Flanagan ha accettato la sfida

Il film nasce dalla collaborazione tra Universal e Blumhouse-Atomic Monster, la joint venture fondata da Jason Blum e James Wan, segnando il quarto progetto condiviso tra Flanagan e Blumhouse dopo Oculus, Hush e Ouija: Origin of Evil.

Particolarmente significativa è la decisione di Flanagan di tornare su un grande franchise, dopo aver più volte dichiarato di evitare sequel e remake. Il regista ha spiegato che l’unica condizione per accettare un progetto di questo tipo è poter raccontare qualcosa di realmente inedito. Nel caso de L’Esorcista, Flanagan ha ammesso di aver atteso a lungo l’occasione giusta per espandere l’universo del film originale del 1973, diretto da William Friedkin.

Il nuovo capitolo sarà ambientato nello stesso mondo del classico con Ellen Burstyn e Linda Blair, ma non sarà un sequel diretto di The Exorcist: Believer (2023). Universal, che nel 2021 ha investito circa 400 milioni di dollari per acquisire i diritti del franchise, punta così a rilanciare la saga con un approccio più autoriale e meno seriale.

Con l’uscita fissata al 2027, il reboot di Flanagan si prepara a essere uno degli eventi horror più attesi della prossima decade.

FOTO DI COPERTINA: Mike Flanagan partecipa al panel dedicato al gioco Alan Wake 2: Building a World Of Fear durante il Tribeca Festival 2023 allo SVA Theater – Foto di thenews2.com via DepositPhotos.com

Articolo precedente
Gli Incredibili 3: confermato il mese di inizio produzione del nuovo film Pixar
Articolo successivo
Fallout: quanto è realistico lo scoppio della Grande Guerra nucleare? Parla un’esperta
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved