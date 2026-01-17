Il reboot de L’Esorcista di Mike Flanagan uscirà nel 2027: svelata la nuova data dopo il rinvio

Il ritorno cinematografico di uno dei titoli horror più iconici di sempre è finalmente tornato sui binari giusti. Universal ha annunciato la nuova data di uscita del reboot de L’Esorcista, affidato a Mike Flanagan, che arriverà nelle sale nel 2027 dopo un rinvio di un anno rispetto ai piani iniziali.

Universal ha confermato che il nuovo film di L’Esorcista uscirà il 12 marzo 2027. Il progetto, ancora senza titolo ufficiale, vedrà Flanagan non solo alla regia, ma anche alla sceneggiatura e alla produzione. Nel cast figurano Scarlett Johansson e il giovane Jacobi Jupe, già apprezzato per Hamnet.

Cosa sappiamo sul nuovo Esorcista e perché Flanagan ha accettato la sfida

Il film nasce dalla collaborazione tra Universal e Blumhouse-Atomic Monster, la joint venture fondata da Jason Blum e James Wan, segnando il quarto progetto condiviso tra Flanagan e Blumhouse dopo Oculus, Hush e Ouija: Origin of Evil.

Particolarmente significativa è la decisione di Flanagan di tornare su un grande franchise, dopo aver più volte dichiarato di evitare sequel e remake. Il regista ha spiegato che l’unica condizione per accettare un progetto di questo tipo è poter raccontare qualcosa di realmente inedito. Nel caso de L’Esorcista, Flanagan ha ammesso di aver atteso a lungo l’occasione giusta per espandere l’universo del film originale del 1973, diretto da William Friedkin.

Il nuovo capitolo sarà ambientato nello stesso mondo del classico con Ellen Burstyn e Linda Blair, ma non sarà un sequel diretto di The Exorcist: Believer (2023). Universal, che nel 2021 ha investito circa 400 milioni di dollari per acquisire i diritti del franchise, punta così a rilanciare la saga con un approccio più autoriale e meno seriale.

Con l’uscita fissata al 2027, il reboot di Flanagan si prepara a essere uno degli eventi horror più attesi della prossima decade.

FOTO DI COPERTINA: Mike Flanagan partecipa al panel dedicato al gioco Alan Wake 2: Building a World Of Fear durante il Tribeca Festival 2023 allo SVA Theater – Foto di thenews2.com via DepositPhotos.com