KPop Demon Hunters fa la storia ai Grammy con la vittoria di “Golden”

Di Chiara Guida

-

KPop Demon Hunters di Netflix ha raggiunto un traguardo storico ai Grammy, con la vittoria della canzone del film, “Golden”KPop Demon Hunters è stato un successo immediato. Il film d’animazione è diventato il titolo più visto in streaming del 2025. Con un totale di 20,5 miliardi di minuti di visione e una durata totale del film di 99 minuti, ciò equivarrebbe a 207 milioni di visualizzazioni complete.

Le cantanti EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami hanno vinto il loro primo Grammy Award perché la canzone si è aggiudicata il premio come Miglior Canzone Scritta per Media Visivi. Eseguita dal trio e co-scritta da EJAE insieme a Mark Sonnenblick, DO, 24 e Teddy. Questa è la prima volta che una canzone K-pop vince un Grammy, il che rende la loro vittoria ancora più speciale. “Golden” è stata nominata per quattro Grammy in totale. Il film di successo è stato anche candidato all’Oscar, oltre a vincere premi ai Critics’ Choice Awards e ai Golden Globe.

Nella categoria Miglior Canzone Scritta per Media Visivi, “Golden” si è unita a diverse altre meritevoli candidature. Tra i concorrenti c’erano “Never Too Late” di Elton John e Brandi Carlile, “I Lied to You” di Miles Caton, “Pale, Pale Moon” di Jayme Lawson, “As Alive As You Need Me To Be” dei Nine Inch Nails e Sinners di Leonard Denisenko, Rodarius Green e Travis.

Sebbene non abbiano cantato ai Grammy, Nuna, che ha interpretato Mira in KPop Demon Hunters, ha spiegato l’importanza della nomination in passato, evidenziandone il potenziale impatto sulla rappresentazione del K-pop e il messaggio che invia alla prossima generazione di musicisti su ciò che è possibile. Secondo Variety, ha dichiarato in precedenza:

Vedrete tre volti coreani. Pensare ai ragazzi che lo vedranno, e sperare che questo possa plasmare la loro comprensione di ciò che possono fare in questo mondo, è ciò che mi fa venire i brividi.

Prodotto da Sony Pictures Animation, KPop Demon Hunters si è classificato in cima alla classifica di fine anno. Le sue ottime performance in streaming hanno spinto Netflix a consentire al film di avere un’uscita cinematografica limitata, come accaduto per il finale di Stranger Things e Frankenstein di Guillermo del Toro. KPop Demon Hunters è ora disponibile in streaming su Netflix.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
