Steven Spielberg ha raggiunto lo status di EGOT dopo i Grammy 2026

Il Grammy completa la collezione di Spielberg dei quattro principali premi artistici dell’industria dell’intrattenimento, un’impresa compiuta da altri 20 artisti tra cinema, televisione, musica e teatro.

Il documentario Music by John Williams, vincitore di un Grammy e distribuito da Disney+, racconta la carriera del leggendario compositore e la sua decennale collaborazione con Spielberg, iniziata con Sugarland Express e che include classici come Lo squalo, Schinderl’s List e Salvate il soldato Ryan.

Il curriculum di Spielberg agli Oscar lo colloca in una rara compagnia. Ha ricevuto nove nomination all’Oscar come miglior regista, diventando il terzo regista più candidato nella storia della categoria, dietro Martin Scorsese (10) e William Wyler (12). Ha vinto due volte: per il suo film epico sull’Olocausto Schinderl’s List (1993) e per il dramma sulla Seconda Guerra Mondiale Salvate il soldato Ryan (1998).

Come produttore, Spielberg detiene il record per il maggior numero di nomination agli Oscar come miglior film, con 14, la più recente delle quali per il dramma shakespeariano di Chloé Zhao Hamnet, che ha ottenuto otto nomination. Tra gli altri suoi film ricordiamo “E.T. l’extraterrestre” (1982), “Il colore viola” (1985), “Schindler’s List” (1993), “Salvate il soldato Ryan” (1998), “Munich” (2005), “Lettere da Iwo Jima” (2006), “War Horse” (2011), “Lincoln” (2012), “Il ponte delle spie” (2015), “The Post” (2017), “West Side Story” (2021), “The Fabelmans” (2022) e “Maestro” (2023).

In televisione, Spielberg ha vinto il Primetime Emmy Award come miglior programma animato per A Pinky and the Brain Christmas (1995) e tre Primetime Emmy come miglior serie limitata o antologica per il film drammatico di guerra della HBO Band of Brothers (2001), la miniserie di fantascienza Taken (2003) e la serie HBO sulla Seconda Guerra Mondiale The Pacific (2010).

Il percorso di Steven Spielberg ai Tony è iniziato nel 2022, quando ha prodotto il musical vincitore del Tony “A Strange Loop” insieme alla moglie, Kate Capshaw e a un’altra vincitrice dell’EGOT, Jennifer Hudson. Sebbene Spielberg non sia elencato individualmente sul sito web ufficiale dei Tony Awards, Variety ha confermato con i rappresentanti dei Tony Awards che ha ricevuto una statuetta come parte del gruppo di produttori accreditati della produzione, elencati sotto la designazione “et al”. Ha anche ricevuto nomination per il miglior musical per “Water for Elephants” (2024) e “Death Becomes Her” (2025).

“Grazie a tutti gli elettori dei Grammy, il cui riconoscimento per ‘Music by John Williams’ significa moltissimo per me e per il nostro team Amblin, Darryl Frank e Justin Falvey, e congratulazioni ai nostri partner di Imagine e della Walt Disney Company”, ha scritto Spielberg in una dichiarazione. “Questo riconoscimento è ovviamente profondamente significativo per me perché convalida ciò che so da oltre 50 anni: l’influenza di John Williams sulla cultura e sulla musica è incommensurabile e la sua arte e la sua eredità sono ineguagliabili. Sono orgoglioso di essere associato allo splendido film di Laurent.”

Con la vittoria del Grammy da parte di Steven Spielberg, l’EGOT club rimane uno dei club più piccoli ed esclusivi nel mondo dell’intrattenimento. Ad oggi ci sono 20 vincitori competitivi dell’EGOT: Richard Rodgers, Helen Hayes, Rita Moreno, John Gielgud, Audrey Hepburn, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Mel Brooks, Mike Nichols, Whoopi Goldberg, Scott Rudin, Robert Lopez, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, John Legend, Alan Menken, Jennifer Hudson, Viola Davis, Elton John, Benj Pasek e Justin Paul.