Star Wars: Steven Soderbergh rivela la sua frustrazione per la cancellazione di The Hunt for Ben Solo

Dopo la campagna lanciata dai fan lo scorso anno per il film Star Wars: The Hunt for Ben Solo, mai realizzato, Steven Soderbergh assicura di essere altrettanto frustrato per questo sequel cancellato. Il regista premio Oscar ha dichiarato che “pensava che i prossimi due anni della sua vita sarebbero stati dedicati alla realizzazione di un film di Star Wars”, come ha rivelato in una recente intervista sul fatto che la Disney abbia rinunciato al progetto, nonostante la Lucasfilm fosse d’accordo.

“Non è stata una sorpresa che fosse frustrata”, ha detto a BKMag riguardo alla reazione di Kathleen Kennedy. “Eravamo tutti frustrati. Sapete, sono stati due anni e mezzo di lavoro gratuito per me, Adam e Rebecca Blunt. Quando Adam e io abbiamo discusso della possibilità che lui ne parlasse pubblicamente, gli ho detto: ‘Senti, non fare commenti o speculazioni sul perché. Dì solo cosa è successo, perché tutto quello che sappiamo è quello che è successo’. Il motivo dichiarato era: ‘Non pensiamo che Ben Solo possa essere vivo’. E questo è tutto quello che ci è stato detto. Quindi non c’è niente da fare, sai, se non andare avanti“.

Soderbergh ha continuato: “E come ho scritto, avevo già realizzato il film nella mia testa, e mi dispiaceva che nessun altro avrebbe potuto vederlo. Pensavo che la conversazione sarebbe stata strettamente pratica: dove andranno, quanto costerà? E avevo una risposta davvero buona per questo. Ma non si è mai arrivati a quel punto. È pazzesco. Siamo tutti molto delusi”.

Figlio di Han Solo e Leia Organa, nonché nipote di Anakin Skywalker, Ben (Driver) è apparso nella trilogia sequel di Star Wars nei panni del malvagio Kylo Ren. Sebbene il personaggio abbia un arco di redenzione prima della sua morte in L’ascesa di Skywalker (2019), Driver e Soderbergh ritenevano che Ben avesse delle questioni in sospeso da risolvere. Nella sua intervista di addio alla Lucasfilm, Kathleen Kennedy ha detto a Deadline che The Hunt for Ben Solo è “in secondo piano”, aggiungendo che la sceneggiatura di Scott Burns “era semplicemente fantastic” e che “tutto è possibile se qualcuno è disposto a correre il rischio”.