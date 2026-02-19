HomeCinema News2026

Bad Bunny protagonista di Porto Rico, Javier Bardem, Edward Norton e Viggo Mortensen nel cast

Di Gianmaria Cataldo

-

Bad Bunny el muerto

Il rapper vincitore di un Grammy, René “Residente” Pérez Joglar farà il suo debutto alla regia di un lungometraggio con un progetto profondamente personale, un vero e proprio omaggio alla sua Puerto Rico. A interpretare il ruolo principale ci sarà Bad Bunny. Il film, come riportato da Deadline, è intitolato Porto Rico ed è descritto come un epico western caraibico e dramma storico, con un cast di supporto di alto livello composto da Viggo Mortensen, Edward Norton e Javier Bardem. Alejandro G. Iñárritu figura come produttore esecutivo del progetto.

La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Joglar e dal premio Oscar Alexander Dinelaris (Birdman), e racconta la vita del rivoluzionario portoricano José Maldonado Román. La storia, ambientata nella seconda metà del XIX secolo, segue Maldonado Román mentre guida un gruppo di ex detenuti nella lotta contro il dominio coloniale, tentando di affermare l’identità nazionale di Porto Rico.

Secondo le fonti, Bardem, originario della Spagna, sarà affiancato da Norton e Mortensen in ruoli legati ai rispettivi paesi d’origine. Entrambi — Norton e Mortensen, che ha vissuto a lungo in Argentina — parlano fluentemente lo spagnolo. Il film, inoltre, è descritto come fortemente ispirato da grandi classici come Il Padrino e Gangs of New York.

Per Bad Bunny, reduce dalla celebre esibizione al Super Bowl, si tratta del suo primo ruolo da protagonista in un lungometraggio. Il musicista ha già esperienza cinematografica con piccoli ruoli in Fast & Furious 9 e Bullet Train, oltre a parti di supporto in Un tipo imprevedibile 2 e Caught Stealing.

