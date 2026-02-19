Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint trovano “surreale” l’idea del reboot di “Harry Potter”

Dopo 25 anni, Daniel Radcliffe è ancora in contatto con i suoi compagni di Hogwarts, mentre una nuova generazione di giovani attori prende il posto nella saga di Harry Potter. Il due volte candidato agli Emmy ha recentemente rivelato di aver parlato con i suoi colleghi della saga, Emma Watson e Rupert Grint, di “quanto sia surreale vedere persone che iniziano quel viaggio, dopo tutti questi anni” nell’adattamento televisivo della HBO dei libri di J.K. Rowling.

Radcliffe ha detto che, sebbene il trio non abbia avuto “molti contatti specifici riguardo alla serie”, stanno tutti vivendo la stessa esperienza vedendo Dominic McLaughlin interpretare il ruolo di Harry, con Alastair Stout nei panni di Ron Weasley e Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger.

“È una di quelle situazioni in cui penso che tutti sappiamo come si sentono gli altri, perché anche noi proviamo la stessa cosa”, ha detto a People. “Abbiamo tutti detto che basta vedere le foto di questi bambini per volerli abbracciare. È l’impulso che penso proviamo tutti, principalmente”. Radcliffe e Grint hanno rivelato in precedenza di aver scritto delle lettere ai loro successori sullo schermo. Insieme alla Watson, hanno recitato in tutti gli otto film originali di Harry Potter, usciti dal 2001 al 2011.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.