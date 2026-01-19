Zootropolis 2 è il film d’animazione di maggior incasso di tutti i tempi

HomeCinema News2026

Dal 2020, uno dei fattori più importanti nel cambiamento del mercato cinematografico globale è il progressivo allontanamento della Cina da Hollywood. Il secondo mercato cinematografico mondiale ha infatti ridotto drasticamente le importazioni di film stranieri, privilegiando produzioni nazionali, soprattutto blockbuster di stampo patriottico. In questo contesto, Zootropolis 2 (qui la recensione) ha però potuto sfruttare la sua uscita sul mercato cinese per diventare il film d’animazione hollywoodiano più redditizio di sempre.

Il film ha infatti raggiunto un totale globale di 1,7 miliardi di dollari, superando Inside Out 2 (1,6 miliardi nel 2024). La Cina ha contribuito con oltre il 37% del totale, ovvero circa 620 milioni, e il film continua a mantenere una buona tenuta nonostante la presenza di Avatar: Fuoco e Cenere nelle sale. Negli Stati Uniti, Zootropolis 2 ha incassato 390 milioni, diventando il terzo titolo più visto del 2025 nel mercato domestico, dietro a Lilo & Stitch e Minecraft, entrambi a 423 milioni.

Nel 2025 Disney è stata inoltre l’unico studio a superare i 6 miliardi al box office globale, grazie anche al peso decisivo del mercato cinese, e ciò rende probabile l’avvio di un progetto su Zootropolis 3. Infine, nella classifica dei film d’animazione più redditizi, va considerata l’inflazione: Il Re Leone del 1994 incassò 979 milioni, cifra che oggi corrisponderebbe a circa 2,14 miliardi.

Classifica dei film d’animazione più ricchi di sempre (non aggiustata per inflazione):

  1. Zootropolis 2 – 1,7 miliardi

  2. Inside Out 2 – 1,69 miliardi

  3. Il Re Leone (2019) – 1,65 miliardi

  4. Frozen II – 1,62 miliardi

  5. Super Mario Bros. – Il film – 1,36 miliardi

  6. Frozen – 1,29 miliardi

  7. Gli Incredibili 2 – 1,24 miliardi

  8. Minions – 1,15 miliardi

  9. Toy Story 4 – 1,07 miliardi

  10. Toy Story 3 – 1,06 miliardi

