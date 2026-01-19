HomeSerie TvApprofondimenti

A Knight Of The Seven Kingdoms, dove si colloca nella timeline del franchise?

Di Chiara Guida

-

A Knight of the Seven Kingdoms ci porta nuovamente nel Sette Regni, ma la serie che segue le avventure di Dunk e Egg, da oggi disponibile su HBO Max con il primo episodio, appare subito molto diversa dalle precedenti incursioni nel mondo di George R.R. Martin.

Tanto per cominciare si tratta di una storia che si concentra sulle avventure di un cavaliere squattrinato, o meglio, un aspirante cavaliere. Un protagonista di estrazione molto poco nobile c he si confronta con un mondo in cui c’è spazio per i tornei e per i passatempi. Non siamo quindi nel mondo in guerra di House of the Dragon o in quello sull’orlo della distruzione di Game of Thrones, ma siamo in periodo di pace.

Quando è ambientato A Knight Of The Seven Kingdoms?

Questo ultimo spin-off è ambientato circa 100 anni dopo House of the Dragon, quando la guerra di successione dei Targaryen ha fatto tutte le sue vittime, e all’incirca 70 anni prima di Game of Thrones, quando invece la casa Targaryen è stata già distrutta e deposta in favore dei Baratheon, e si distingue per un tono sensibilmente diverso rispetto agli altri capitoli del franchise.

ALTRE STORIE

