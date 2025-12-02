Zootropolis 3 “implicitamente” confermato?

La Disney non ha ancora annunciato ufficialmente Zootropolis 3, ma un momento in Zootropolis 2 lascia intendere che lo studio abbia già dato il via libera ai Walt Disney Animation Studios per svilupparlo. Dopo aver impiegato nove anni per realizzare un sequel del successo originale da 1 miliardo di dollari, la Disney non sembra interessata a un intervallo altrettanto lungo tra il pubblico e la visione di Judy Hopps e Nick Wilde.

Ora che il botteghino di Zootropolis 2 ha infranto i record nel suo weekend di apertura, sembra ancora più inevitabile che la Disney regalerà agli spettatori un’altra avventura a Zootropolis. Mentre dobbiamo aspettare che lo studio confermi direttamente l’arrivo di un altro sequel, annunciando il coinvolgimento del cast e della troupe o fissando una data di uscita, c’è una parte nella parte principale di Zootropolis 2 che anticipa a che punto è arrivato lo sviluppo.

Un Easter Egg di Zootropolis suggerisce che la Disney ha già dato il via libera a Zootropolis 3

Verso la fine di Zootropolis 2, Clawhauser viene incaricato di usare il computer di Paul, un altro agente della ZPD, per ottenere alcune informazioni, e questo richiede che trovi la password per accedere. Fortunatamente, c’è un Post-it con la password scritta proprio lì. Zootropolis 2 non si concentra sulla password di Paul, ma questa si rivela un Easter Egg piuttosto clamoroso per Zootropolis 3.

Ora circola online: “P@Rt3izFr&BrdZ” è la parte visibile della password di Paul, ma ci sono altri caratteri coperti dalle dita di Clawhauser. La credenza comune è che gli ultimi caratteri siano “r2”, rendendo la password completa “P@Rt3izFr&BrdZr2”. Se decodifichiamo i personaggi, sembra che sia un codice per “Part 3 is real and birds too”, ovvero “La Parte 3 è reale, e anche gli uccelli lo sono”.

Sebbene il finale potrebbe essere leggermente diverso, la scritta su questo Post-it, se presa come un fatto, è un modo intelligente per la Disney di confermare che lo studio è già al lavoro su Zootropolis 3. Questo dettaglio assume maggiore sostanza alla luce di ciò che succede nella breve scena post credits.

Come Zootropolis 2 prepara Zootropolis 3

La Disney ha preparato direttamente un terzo film per Judy e Nick nei titoli di coda del sequel, quando Judy viene mostrata nel suo appartamento con il registratore a forma di carota riparato, che appoggia sul davanzale. Dopo che esce dalla stanza, una piuma d’uccello atterra accanto ad esso mentre un’ombra volante attraversa il cielo.

La scena post-credits prepara Zootropolis 3, introducendo gli uccelli in questo mondo, poiché gli animali volanti sono stati assenti dal franchise fino a questo punto. Sembra che Paul sia uno degli abitanti di Zootropolis che crede nell’esistenza degli uccelli, e la sua password/nota diventa un altro modo in cui il film anticipa il ruolo che le creature volanti del regno animale avranno in ciò che verrà dopo.