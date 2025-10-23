Carolina Crescentini presenta Mrs. Playmen sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

Carolina Crescentini protagonista del red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 per portare al festival Mrs. Playmen, la serie Netflix che è ispirata alla storia vera di Adelina Tattilo, editrice della più nota rivista erotica italiana, Playmen. I primi due episodi della serie, che sarà disponibile solo su Netflix dal 12 novembre

A interpretare la protagonista è Carolina Crescentini, nei panni di Adelina Tattilo, una donna che negli anni ’70 seppe trasformare la provocazione in cultura e la sensualità in un atto politico. Accanto a lei un cast corale composto da Filippo Nigro (Chartroux), Giuseppe Maggio (Luigi Poggi), Francesca Colucci (Elsa), Domenico Diele (Andrea De Cesari), Francesco Colella (Saro Balsamo), Lidia Vitale (Lella) e Giampiero Judica (Don Rocco).

La serie è diretta da Riccardo Donna e scritta da Mario Ruggeri, head writer, insieme agli autori Eleonora Cimpanelli, Chiara Laudani, Sergio Leszczynski e Alessandro Sermoneta.

Mrs Playmen racconta la storia di una donna straordinaria, cattolica e anticonformista, capace di sfidare la morale e il maschilismo della Roma conservatrice degli anni ’70. Adelina Tattilo, direttrice della prima rivista erotica italiana, fu una forza rivoluzionaria in un Paese ancora ancorato ai tabù. Mentre l’Italia discuteva di divorzio, aborto e libertà sessuale, lei guidava un impero editoriale al femminile, trasformando Playmen in un laboratorio di modernità, stile e provocazione.

Quando il marito Saro Balsamo la abbandona, lasciandola sola e sommersa dai debiti, Adelina decide di non arrendersi. Reinventa la rivista, la rende sofisticata e internazionale, e costruisce attorno a sé un gruppo di intellettuali e creativi visionari. Numero dopo numero, Mrs Playmen racconta la nascita di un nuovo immaginario e di una rivoluzione culturale e di costume destinata a cambiare per sempre la società italiana.

Prodotta da Aurora TV per Netflix, la serie mescola dramma biografico, costume e ironia, restituendo il ritratto di una donna che seppe incarnare le contraddizioni del suo tempo: credente e ribelle, madre e imprenditrice, icona e bersaglio dello scandalo.

Con il suo sguardo elegante e provocatorio, Mrs Playmen non celebra solo la nascita di una rivista, ma il coraggio di una generazione di donne che, come Adelina Tattilo, hanno avuto la forza di dire: “siamo qui, e non abbiamo più intenzione di stare zitte.”