Rose Byrne sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma 2025

L’attrice Rose Byrne ha sfilato sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma 2025 dove ha presentato If I had Legs I’d Kick You, il film diretto da Mary Bronstein, insieme a lei all’evento romano. Con loro, sul red carpet, Andrea Romeo di I Wonder, distributore italiano del film che arriverà nelle nostre sale prossimamente.
Il film vede protagonista una straordinaria Rose Byrne, miglior attrice allo scorso festival di Berlino: l’interprete ci regala la performance più convincente della sua carriera nei panni di Linda, madre lavoratrice sull’orlo di un esaurimento nervoso. Stretta tra la misteriosa malattia della figlia, un marito lontano, pazienti ingestibili e una voragine che si apre nel soffitto di casa, la sua vita si sgretola in modo caotico e spesso grottescamente comico. Una tragicommedia audace e senza filtri che racconta con lucidità il peso soffocante della genitorialità solitaria.