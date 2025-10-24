HomeCinema News2025

Michael B. Jordan in trattative per interpretare Ricardo Tubbs in Miami Vice di Joseph Kosinski

Di Chiara Guida

-

Senza rimorso differenze libro film
Michael B. Jordan in Senza rimorso. Foto di Photo: Nadja Klier/Nadja Klier/Amazon Studios - © 2020 Paramount Pictures

Michael B. Jordan è in trattative iniziali per interpretare Ricardo “Rico” Tubbs nel reboot cinematografico di Miami Vice di Joseph Kosinski.

Michael B. Jordan, uno degli attori più amati di Hollywood, è la scelta ideale per un autore di blockbuster come Kosinski, la cui filmografia include pellicole come “Top Gun: Maverick” e “F1: Il Film“. Come Kosinski, Jordan ha un talento naturale nell’infondere storie umane autentiche in film di successo, come nel franchise di “Creed“, di cui è anche regista.

Michael B. Jordan è un punto fermo di Hollywood da oltre un decennio, emergendo con film come “Fruitvale Station“, “Just Mercy“, i film di “Black Panther” e, più recentemente, con il blockbuster “I Peccatori (Sinners)“. Jordan ha recitato una doppia parte nell’epico horror di Ryan Coogler, interpretando i gemelli Smoke e Stack. Uscito il 18 aprile con grande successo di critica, “I Peccatori (Sinners)” è diventato il film horror originale con il maggior incasso di tutti i tempi, incassando 366 milioni di dollari in tutto il mondo. Jordan è attualmente impegnato nella regia, nella produzione (con la sua Outlier Society) e nell’interpretazione di “The Thomas Crown Affair” per Amazon MGM Studios.

Miami Vice di Kosinski e Universal Pictures è stato annunciato per la prima volta ad aprile, con una data di uscita fissata per il 6 agosto 2027. Il film è basato sulla serie TV degli anni ’80, con Don Johnson e Philip Michael Thomas, nei panni di detective sotto copertura nel sud della Florida. Secondo la sinossi ufficiale, il reboot “esplora il glamour e la corruzione della Miami di metà anni ’80” ed è “ispirato all’episodio pilota e alla prima stagione della storica serie televisiva che ha influenzato la cultura e ha dettato lo stile di tutto, dalla moda al cinema”.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
