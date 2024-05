Festival di Cannes 2024, le foto dal photocall con Ron Howard

Al Festival di Cannes 2024 è approdato il regista Ron Howard per presentare il suo ultimo documentario, Jim Henson Idea Manm film documentario di prossima uscita sul burattinaio Jim Henson.

Il film racconta la vita di Henson, dai primi anni della sua carriera alla creazione di opere come i Muppet, Sesame Street e The Dark Crystal, e si concentra anche sulla sua partnership creativa e romantica con la moglie Jane Henson. Il film contiene interviste a membri della famiglia e collaboratori di Jim Henson, tra cui Frank Oz. Il film sarà trasmesso in tutto il mondo su Disney+ il 31 maggio 2024.