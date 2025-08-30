HomeFestivalMostra del cinema di Venezia

Venezia 82: La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli fuori concorso

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Michele Riondino in La valle dei sorrisi

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia arriva fuori concorso La valle dei sorrisi, il nuovo film di Paolo Strippoli, già apprezzato per Piove e A Classic Horror Story. Un’opera che affronta l’horror come dispositivo simbolico, capace di raccontare fragilità, identità e bisogno di appartenenza.

La trama di La valle dei sorrisi

La storia è ambientata a Remis, un paesino isolato tra le montagne i cui abitanti vivono in una serenità sospetta. Sergio Rossetti, nuovo insegnante di educazione fisica tormentato da un passato oscuro, sembra aver trovato lì un rifugio ideale. Ma l’incontro con Michela, giovane proprietaria della locanda del paese, lo conduce a scoprire un inquietante rituale: una volta a settimana gli abitanti si riuniscono per abbracciare Matteo Corbin, adolescente capace di assorbire il dolore degli altri. Il tentativo di Sergio di liberare il ragazzo scatenerà il lato più oscuro di colui che tutti chiamano “l’angelo di Remis”.

Nel suo commento, Strippoli sottolinea come il film nasca dal desiderio di usare l’horror non solo per generare tensione, ma come spazio per esplorare crescita, paternità e perdita dell’innocenza. Matteo, adolescente queer e corpo sacrificale, diventa simbolo di una comunità che bandisce il dolore come se fosse una religione.

Prodotto da Fandango (Domenico Procacci, Laura Paolucci), Nightswim (Ines Vasiljević, Stefano Sardo) e Spok Films (Jožko Rutar), La valle dei sorrisi è una coproduzione tra Italia e Slovenia, della durata di 122 minuti e in lingua italiana.

Il cast comprende Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Roberto Citran e Giulio Feltri. La sceneggiatura è firmata da Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli e Milo Tissone, con la fotografia di Cristiano Di Nicola, il montaggio di Federico Palmerini, la scenografia di Marcello Di Carlo e i costumi di Susanna Mastroianni. Le musiche sono di Federico Bisozzi e Davide Toma, mentre il suono è curato da Francesco Morosini.

Con La valle dei sorrisi, Strippoli porta a Venezia un horror inquietante e politico, che riflette sulla necessità del dolore nelle nostre vite e sul coraggio di non sorridere.

Articolo precedente
Venezia 82: Broken English, il ritratto di Marianne Faithfull
Articolo successivo
I Goonies 2: lo sceneggiatore aggiorna sullo stato del sequel
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved