I Goonies 2: lo sceneggiatore aggiorna sullo stato del sequel

Di Gianmaria Cataldo

I Goonies film trama

I Goonies 2, il sequel del classico degli anni ’80 di Richard Donner, sta “andando nella giusta direzione”, secondo il suo sceneggiatore Potsy Ponciroli. Durante un evento moderato da Deadline al Festival del Cinema di Venezia, Ponciroli è stato interrogato sullo stato del film e ha dichiarato: “Ho consegnato una prima bozza, che è stata accolta molto bene, e ora sto lavorando alla seconda bozza, che è completa al 95%, quindi stiamo andando nella giusta direzione”.

Ponciroli ha affermato di non essere immune alle inevitabili perplessità online riguardo al sequel di un classico così amato, ma ha aggiunto che pochi sono più grandi fan dell’originale di lui e che lo tratterà con la massima cura. “So che molti si chiedono se abbiamo bisogno di un nuovo Goonies”, ha detto, “ma io sono il più grande fan dell’originale, è il mio film preferito di tutti i tempi. Non ‘rifarei’ mai The Goonies. Per me è stata una storia che non è mai finita, quindi questo è il film che voglio vedere come uno dei suoi più grandi fan”.

Ha aggiunto di non sapere però quando il film entrerà in produzione e al momento il regista non è ancora stato rivelato. La Warner Bros, la casa di produzione dietro l’originale I Goonies, è anche dietro il sequel. Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger e Holly Bario saranno i produttori per Amblin Entertainment insieme a Chris Columbus, con Lauren Shuler Donner come produttore esecutivo. Spielberg e Columbus hanno scritto l’originale.

Uscito 40 anni fa, l’originale ha presentato al mondo un gruppo di ragazzini disadattati – Mikey, Mouth, Data, Chunk e altri – che si imbarcano in una caccia al tesoro per salvare le loro case dal pignoramento. Il viaggio li porta attraverso tunnel sotterranei, trappole esplosive e incontri con la malvagia famiglia criminale dei Fratelli, il tutto per arrivare alla scoperta del tesoro perduto del pirata Willy l’Orbo.

Pietra miliare della cultura pop degli anni ’80, il film ha lanciato la carriera di giovani attori come Josh Brolin, Sean Astin, Corey Feldman, Martha Plimpton e Ke Huy Quan. L’idea di un I Goonies 2 è nell’aria da decenni, ma nonostante le voci insistenti e l’interesse dei fan e di alcuni membri del cast originale, non si è ancora concretizzata. Ponciroli è stato rivelato come sceneggiatore da noi all’inizio dell’anno e questa è stata l’ultima notizia che abbiamo avuto. La situazione sembra però iniziare a farsi seria.

