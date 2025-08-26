HomeFestivalMostra del cinema di Venezia

Venezia 82: le foto della madrina Emanuela Fanelli al Lido

Di Redazione

-

Emanuela Fanelli
Emanuela Fanelli a Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis - © Cinefilos.it

La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è aperta con l’arrivo al Lido di Emanuela Fanelli, madrina e conduttrice della cerimonia di apertura e di chiusura del Festival. Attrice e autrice tra le più apprezzate della scena italiana contemporanea, Fanelli ha portato con sé il suo stile inconfondibile: ironico, elegante e autentico.

Accolta dai flash dei fotografi e dall’entusiasmo del pubblico, la conduttrice è sbarcata in laguna a bordo del tradizionale taxi-boat, regalando sorrisi e saluti ai fan. Le prime immagini mostrano un look sobrio e raffinato, capace di unire la naturalezza che l’ha resa popolare al glamour richiesto da un palcoscenico internazionale come Venezia.

Con la sua presenza, la Mostra segna anche una piccola svolta simbolica: Fanelli è la prima a essere presentata ufficialmente come “conduttrice” e non più come “madrina”, una scelta che riflette il desiderio di aggiornare il linguaggio e la rappresentazione all’interno della kermesse.

Emanuela Fanelli si prepara così a guidare due momenti centrali della manifestazione, confermando il suo ruolo di protagonista in un’edizione che si preannuncia ricca di cinema, emozioni e riflessioni sul presente.

