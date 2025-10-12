HomeCinemaApprofondimenti

James Franco parla (di nuovo) italiano con Squali

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
James Franco
James Franco al Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Superstar internazionale che ha collezionato esperienze diversificate nella sua carriera, compresa una meritata nomination agli Oscar per 127 ore, James Franco ha trovato da diverso tempo una nuova casa in Italia ed è pronto, per la seconda volta in appena tre anni, ad arrivare nelle nostra sale con un film di produzione italiana: Squali di Daniele Barbiero.

Conosciuto in tutto il mondo per la sua partecipazione al franchise di Spider-Man di Sam Raimi, ha poi costruito per sé una carriera diversa, lontana dai blockbuster e più vicina a un cinema di sperimentazione e ricerca, senza mai rinunciare a titoli leggeri e divertenti, che hanno contribuito a rafforzarne lo status di star. In particolare, negli ultimi anni della sua carriera, sta acquisendo una grande familiarità con il nostro cinema, tanto che Squali è il secondo film italiano a cui partecipa nell’arco di tre anni.

Hey Joe spiegazione finale
James Franco e Francesco Di Napoli in Hey Joe

Nel 2024 c’è stato infatti Hey Joe, di Claudio Giovannesi, presentato alla Festa di Roma, in cui Franco interpreta un padre lontano, estraneo a suo figlio e oggetto della sua ricerca e del tentativo di riallacciare un legame spezzato. Prima ancora, nel 2013, James Franco aveva collaborato a The Director, co-produzione italo-statunitense che anticipava la passione dell’attore e regista per il nostro Paese.

Dopo aver dichiarato che vorrebbe volentieri vivere in Italia (ma deve chiedere prima alla sua ragazza!), James Franco ha affermato che l’Italia è un Paese che ama e che in particolare Napoli è una città in cui torna spesso “perché ho tanti amici lì”. Questa passione per il Belpaese si sta traducendo, come detto, in nuove collaborazione, e Squali fa parte di queste. Intervistato da Vanity Fair quest’estate, Franco ha raccontato quello che dobbiamo aspettarci dal film di Daniele Barbiero: Ho visto il lavoro del regista, l’ho incontrato e mi è piaciuto il materiale. È basato sul romanzo omonimo di Giacomo Mazzariol, parla di questo giovane scrittore davvero bravo, e io interpreto una sorta di Gordon Gekko, il personaggio interpretato da Michael Douglas in Wall Street, nell’era della tecnologia, fondatore di un incubatore di start-up a Roma”.

Se davvero James Franco sceglierà l’Italia come sua nuova base, sicuramente non si lascerà sfuggire la possibilità di collaborare con altri nuovi talenti italiani. Per ora lo aspettiamo al cinema il 16 ottobre con Squali di Daniele Barbiero, distribuito da Eagle Pictures.

COrtesia di Eagle Pictures
Articolo precedente
X-Men ’97 rinnovato per la Stagione 3, la Stagione 2 arriverà nell’estate 2026
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved