Senza Sangue di Angelina Jolie in prima tv su Sky Cinema

Di Chiara Guida

-

Su Sky Cinema arriva in prima TV Senza Sangue, il nuovo film scritto e diretto da Angelina Jolie, in onda domenica 14 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Senza Sangue è una riflessione potente e intima sulle ferite invisibili della guerra e sulla possibilità del perdono che vede protagonisti Salma Hayek Pinault e Demián Bichir. Un film essenziale e profondo, in cui gran parte della tensione si gioca in un dialogo teso, carico di non detto e umanità, tra due persone legate da un passato tragico.

Tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco (edito in Italia da Feltrinelli), SENZA SANGUE è una coproduzione internazionale firmata FremantleMedia North America e The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Jolie Productions e De Maio Entertainment in collaborazione con Vision Distribution e Sky.

La trama di Senza Sangue

Siamo all’inizio del XX secolo e tutto scorre come sempre in casa di Manuel Roca, medico che vive con i suoi due figli in una fattoria isolata, nella campagna bruciata dal sole di una terra di frontiera. Quando quattro uomini armati imboccano la strada sterrata che conduce alla loro casa, in cerca vendetta. Roca tenta disperatamente di proteggere i suoi figli, ma nulla può contro la ferocia degli aggressori.

Molti anni dopo, Nina, ormai adulta e unica sopravvissuta della famiglia, incontra Tito, un venditore ambulante. L’incontro potrebbe sembrare casuale, ma entrambi sanno che non lo è: Tito conosce il motivo della visita di Nina, e lei lo stava cercando. Mentre tra i due si accende un confronto carico di tensione, diventa chiaro che la guerra è finita per molti, ma non per tutti. Il passato continua a bruciare nel presente, e la vendetta, come un’ombra lunga e ineluttabile, assume forme inaspettate.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
