Angelina Jolie: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Nel ultimi vent’anni Angelina Jolie si è imposta come una vera e propria diva, una capace con la sua aura di attirare su di sé tutte le attenzioni. Una personalità larger than life, divisa tra recitazione, regia e attività umanitarie, tanto da guadagnarsi nel 2014 il Premio Oscar umanitario Jean Hersholt. Per quanto riguarda il cinema, sono tanti i memorabili personaggi che ha portato sul grande schermo nel tempo, dando continuamente prova della sua grazia e del suo carisma unico.

Ma cosa non sapete su di lei? Ecco dieci curiosità su Angelina Jolie.

I film di Angelina Jolie

I film da giovane di Angelina Jolie

1. Ha recitato in celebri film. L’attrice ha debuttato con un piccolo ruolo nel film Cercando di uscire (1982), poi recitare a partire dagli anni Novanta nei film Hackers (1995), Foxfire (1996), George Wallace (1997) e Gia – Una donna oltre ogni limite (1998). La vera svolta arrivò poi nel 1999, con Il collezionista di ossa e con Ragazze interrotte: per quest’ultimo vinse un Golden Globe e un Oscar. In seguito recita in film come Fuori in 60 secondi (2000), Lara Croft: Tomb Raider (2001) e Tomb Raider – La culla della vita (2003), Amore senza confini (2003), Identità Violate (2004), Sky Captain and the World of Tomorrow (2004), Alexander (2004), Mr. & Mrs. Smith (2005), Good Shepherd – L’ombra del potere (2006), La leggenda di Beowulf (2007), Changeling (2008), Wanted – Scegli il tuo destino (2008). The Tourist (2010), Salt (2010), Maleficient (2014), By the Sea (2015) e Maleficient – Signora del Male (2019).

I film di oggi di Angelina Jolie

Negli ultimi dieci anni, l’attrice ha di molto ridotto la sua attività e ha preso parte a pochi film. A partire dal 2020 l’attrice ha recitato in Alice e Peter (2020), Quelli che mi vogliono morto (2021), Eternals (2021) e Maria (2024).

2. È anche regista, sceneggiatrice e produttrice. Oltre ad aver lavorato come attrice, Jolie si è nel tempo dimostrata anche talentuosa regista, dirigendo da prima il documentario A Place in Time (2007) e successivamente i film Nella terra del sangue e del miele (2011), Unbroken (2014), By the Sea (2015) – dove recita con il marito Brad Pitt, Per primo hanno ucciso mio padre (2017) e Senza sangue (2024). Di questi film – tranne l’ultimo – Jolie è anche sceneggiatrice. Ha poi ricoperto il ruolo di produttrice per i film Maleficient, Maleficient – Signora del Male, I racconti di Parvana – The Breadwinner e L’unico e insuperabile Ivan.

3. Ha partecipato al doppiaggio di celebri film. Nel tempo, l’attrice ha avuto modo di cimentarsi anche con il doppiaggio, sia per il film Shark Tale (2008) che poi per Kung Fu Panda (2008) e i sequel Kung Fu Panda 2 (2011), Kung Fu Panda 3(2016) e Kung Fu Panda 4. In questi film, in cui lavora accanto ad attori del calibro di Jack Black e Dustin Hoffman, dà voce a Tigre. Nel 2020 dà invece voce all’anziana elefantessa Stella in L’unico e insuperabile Ivan.

Angelina Jolie è Maria Callas in Maria

4. È davvero lei a cantare nel film. Angelina Jolie è stata la prima e unica scelta di Pablo Larraín per interpretare Maria Callas, e non avrebbe diretto il film senza di lei. Per partecipare al film, l’attrice rifiutando di essere doppiata e volendo cantare da sola, ha preso 7 mesi di lezioni di opera. Per le scene ambientate durante il periodo di massimo splendore della Callas, si stima che sia stato utilizzato il 90-95% delle registrazioni originali della Callas, con la Jolie che canta in playback. Tuttavia, il canto della Jolie emerge durante l’atto finale del film.

La madre e il padre di Angelina Jolie

5. È figlia d’arte. Nata Angelina Jolie Voight, l’attrice è figlia di Jon Voight (attore premio Oscar) e Marcheline Bertrand. Influenzata dalla recitazione della madre, dopo aver visto i suoi film, Angelina aspira a diventare attrice, esordendo a soli sette anni, al fianco del padre, nel film Cercando di uscire. Dopo la separazione dei genitori, per molti anni non ebbe rapporti con il padre, e ogni tentativo di riconciliazione fu vano. Nel luglio 2002 l’attrice chiese e ottenne di poter cambiare legalmente il suo nome in “Angelina Jolie”, togliendo il cognome paterno Voight.

Angelina Jolie, Brad Pitt e i figli

6. Ha avuto una celebre relazione con il collega attore. Nel 2005, dopo essersi conosciuti sul set di Mr. & Mrs. Smith, Jolie e Brad Pitt confermano di essere diventati una coppia. Il continuo interesse dei media per la loro vita privata li ha resi una delle coppie più chiacchierate di Hollywood, per la quale la stampa ha coniato il termine Brangelina, dall’unione dei nomi dei due. Nell’aprile 2012 la coppia si è fidanzata ufficialmente e si è poi sposata il 23 agosto 2014 nel loro castello a Miraval, in Francia. Tuttavia, dopo due anni di matrimonio e undici di relazione, nel settembre 2016 la Jolie ha presentato istanza di divorzio da Pitt citando differenze inconciliabili.

I figli di Angelina Jolie

7. Ha diversi figli tra naturali e adottati. Con Brad Pitt, Angelina Jolie ha avuto in tutto tre figli naturali. Prima è arrivata, nel 2006, Shiloh Jolie–Pitt. Nel 2008, poi, sono arrivati i gemelli Vivienne Marcheline Jolie-Pitt e il piccolo Knox. L’attrice ha poi tre figli adottati, a partire da Chivan Maddox, originario della Cambogia, adottato nel 2002. Nel luglio 2005 ha invece adottato una bambina di sei mesi, originaria dell’Etiopia, Zahara Marley. Nel marzo 2007, invece, ha adottato Pax Thien, un bambino di tre anni del Vietnam.

Angelina Jolie ha un nuovo fidanzato?

8. Oggi avrebbe una nuova relazione. Da mesi si sostiene che l’attrice abbia ritrovato l’amore col rapper, poeta e attivista Akala. I due sono stati paparazzati insieme in pubblico più volte, ma mai in atteggiamenti compromettenti e ad oggi non ci sono conferme ufficiali su una loro relazione. Per quanto lo riguarda, Akala è noto per le sue lotte contro il razzismo e le ingiustizie sociali ma anche per il suo impegno dalla parte degli animali. I due, che si sarebbero conosciuti nel maggio 2023 al Calabash Literary Festival in Giamaica, condividono dunque tanti ideali e forse sono state proprio le comuni passioni ad avvicinarli.

Angelina Jolie ha prevenuto una malattia

9. Si è sottoposta ad alcune operazioni per prevenire una malattia. La vita di Angelina Jolie non è stata priva di dolori e complicazioni. Infatti, l’attrice e mamma, nel 2015, ha deciso di farsi rimuovere le ovaie con lo scopo di ridurre il rischio di cancro, dopo che i medici trovarono degli indicatori di pre-cancro durante un test. Inoltre, nel 2013, la Jolie aveva deciso di sottoporsi ad una doppia mastectomia, dopo aver trovato una mutazione del gene BRCA1 che aumentava il suo rischio di cancro al seno dell’87% e di cancro alle ovaie del 50%. Come noto, sua madre, sua nonna e sua zia sono decedute proprio a causa di questo tipo di cancro.

L’età e l’altezza di Angelina Jolie

10. Angelina Jolie è nata il 4 giugno 1975 a Los Angeles, Stati Uniti. L’attrice è alta complessivamente 1,70 metri.

Fonti: IMDb, heatworld, USA Today, Vanity Fair