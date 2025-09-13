HomeCinema News2025

Avengers: Doomsday potrebbe includere una delle scene più brutali di Secret Wars

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Avengers: Doomsday film 2026

La saga del Multiverso ha suscitato reazioni alterne tra i fan. E ora, con i Marvel Studios che ora puntano a privilegiare la qualità rispetto alla quantità, la speranza è che Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars concludano quest’era narrativa in grande stile.

Nelle ultime ore abbiamo potuto dare una prima occhiata al Doctor Doom di Robert Downey Jr., grazie ad alcune immagini promozionali e a uno spettacolo di luci. È interessante notare che quest’ultimo, che ovviamente promuove Avengers: Doomsday, indica che il film ricreerà un momento iconico di Secret Wars di Jonathan Hickman ed Esad Ribic.

È facile non notarlo, ma come potete vedere a questo link, il video mostra Destino che mostra i suoi poteri e l’iconico momento dei fumetti che lo ha visto devastare violentemente Thanos.

Nella pagina, diversi eroi e cattivi di Terra 616 sopravvivono all’Incursione finale, e quest’ultimo gruppo alla fine affronta Destino su Battleworld. Purtroppo, la loro rivolta finisce bruscamente quando Victor affonda il pugno nel petto del Titano Pazzo Thanos, riducendolo a poco più di uno scheletro nella sua mano.

È un momento epico che dimostra quanto sia diventato potente “Dio” Destino, che a questo punto governa una realtà patchwork di Battleworld. Anche se non possiamo garantire che ciò accadrà in Avengers: Doomsday, sembra certamente probabile, e quale modo migliore per presentare Destino come una vera minaccia se non facendogli sconfiggere facilmente il cattivo più potente mai affrontato dagli Eroi più Potenti della Terra?

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.

Articolo precedente
Senza Sangue di Angelina Jolie in prima tv su Sky Cinema
Articolo successivo
Un misterioso progetto DCU riceve un aggiornamento da James Gunn: non lo scriverà né lo dirigerà
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved