Avengers: Doomsday potrebbe includere una delle scene più brutali di Secret Wars

La saga del Multiverso ha suscitato reazioni alterne tra i fan. E ora, con i Marvel Studios che ora puntano a privilegiare la qualità rispetto alla quantità, la speranza è che Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars concludano quest’era narrativa in grande stile.

Nelle ultime ore abbiamo potuto dare una prima occhiata al Doctor Doom di Robert Downey Jr., grazie ad alcune immagini promozionali e a uno spettacolo di luci. È interessante notare che quest’ultimo, che ovviamente promuove Avengers: Doomsday, indica che il film ricreerà un momento iconico di Secret Wars di Jonathan Hickman ed Esad Ribic.

È facile non notarlo, ma come potete vedere a questo link, il video mostra Destino che mostra i suoi poteri e l’iconico momento dei fumetti che lo ha visto devastare violentemente Thanos.

Nella pagina, diversi eroi e cattivi di Terra 616 sopravvivono all’Incursione finale, e quest’ultimo gruppo alla fine affronta Destino su Battleworld. Purtroppo, la loro rivolta finisce bruscamente quando Victor affonda il pugno nel petto del Titano Pazzo Thanos, riducendolo a poco più di uno scheletro nella sua mano.

È un momento epico che dimostra quanto sia diventato potente “Dio” Destino, che a questo punto governa una realtà patchwork di Battleworld. Anche se non possiamo garantire che ciò accadrà in Avengers: Doomsday, sembra certamente probabile, e quale modo migliore per presentare Destino come una vera minaccia se non facendogli sconfiggere facilmente il cattivo più potente mai affrontato dagli Eroi più Potenti della Terra?

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.