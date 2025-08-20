HomeFilm in tv

September 5 – La diretta che cambiò la storia arriva in prima tv su SKY e NOW

Di Redazione

-

Seguici su Google News
September 5 - La diretta che cambiò

Arriva in prima TV su Sky Cinema il thriller storico September 5 – La diretta che cambiò la storia, in onda mercoledì 20 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Presentato in anteprima mondiale nella sezione “Orizzonti Extra” alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia e candito all’Oscar 2025 per la Miglior Sceneggiatura Originale, September 5 – La diretta che cambiò la storia si distingue per la scelta di una prospettiva inedita: seguire la tragica vicenda del sequestro israeliano durante le Olimpiadi di Monaco del 1972 attraverso la sala di controllo di ABC Sports, guidata dal giovane produttore John Magaro (Geoffrey Mason) e dall’impareggiabile veterano Peter Sarsgaard (Roone Arledge). La pellicola, diretta da Tim Fehlbaum, presenta un linguaggio narrativo teso e attuale che riflette sul potere dei media in situazioni estreme.

La trama di September 5 – La diretta che cambiò la storia

Monaco di Baviera, 5 settembre 1972. Quando la troupe televisiva americana di ABC Sports si ritrova a seguire per caso un evento drammatico anziché una gara sportiva, scatta la diretta che inventa il concetto stesso di notizia live: un gruppo terroristico palestinese, Settembre Nero, irrompe nel villaggio olimpico e prende d’assalto la squadra israeliana. Con la vita degli ostaggi appesa a un filo, Geoff e Arledge orchestrano la copertura in tempo reale, tra dilemmi etici, scelte azzardate e la consapevolezza che il mondo sta cambiando: la cronaca non è più un genere, è diventata parte della storia.

Articolo precedente
James Gunn elenca i tre gruppi che governano il suo DCU
Articolo successivo
Tatiana Maslany affronta un terrore indicibile nel trailer di Keeper di Osgood Perkins
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved