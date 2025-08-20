HomeTrailerTatiana Maslany affronta un terrore indicibile nel trailer di Keeper di Osgood...
Tatiana Maslany affronta un terrore indicibile nel trailer di Keeper di Osgood Perkins

Chiara Guida
NEON ha pubblicato il trailer completo di Keeper, l’ultimo film di Osgood Perkins, che si sta facendo un nome come maestro dell’horror moderno dopo titoli come The Blackcoat’s Daughter, I Am the Pretty Thing That Lives in the House, Longlegs e The Monkey.

Keeper è interpretato da Tatiana Maslany (She-Hulk: Attorney at Law, Orphan Black) e Rossif Sutherland (Possessor) e segue una coppia che “fugge per un romantico weekend di anniversario in una baita isolata. Quando Malcolm (Sutherland) torna improvvisamente in città, Liz (Maslany) si ritrova isolata e in presenza di un male indicibile che svela gli orribili segreti della baita”.

Il primo teaser mostrava diverse donne in luoghi diversi (e forse in diverse linee temporali) che guardavano verso la telecamera, prima che la situazione prendesse una piega molto cupa. Qui, abbiamo un po’ più di informazioni da scoprire, poiché il trailer si svolge dal punto di vista di Liz e Malcolm, entrambi apparentemente incerti sulla fiducia reciproca.

A giudicare dalla sinossi, sembra che il personaggio di Tatiana Maslany potrebbe scoprire che il suo fidanzato ha portato queste donne nella sua baita e le ha uccise o tenute prigioniere in modo che questa misteriosa entità possa portare a termine il lavoro.

Si prevede che Maslany tornerà nei panni di She-Hulk in Avengers: Doomsday, anche se nulla è stato confermato.

Scritto da Nick Lepard, Keeper è prodotto da Chris Ferguson e Jesse Savath di Oddfellows. Maslany; Marlaina Mah per Oddfellows; Noah Segal e Laurie May per Elevation Pictures; Brian Kavanaugh Jones; Fred Berger e Peter Micelli per Range Media Partners; John Hegeman e Vince Totino per Wayward Entertainment; e Bonner Bellew per Welcome Villain sono tutti produttori esecutivi.

“È stato girato durante lo sciopero [della Writers Guild], quindi non ho potuto scriverlo. Questo adorabile ragazzo canadese non sindacalizzato ha scritto questo film e abbiamo trovato una soluzione”, ha detto Perkins durante una recente intervista con IndieWire. “Sono riuscito a convincere Tatiana Maslany e Rossif Sutherland a realizzare un horror per adulti, una sorta di relazione sentimentale, ambientato più o meno in un unico luogo. È un film bellissimo, bellissimo. E Tatiana Maslany, che ovviamente è in “The Monkey” (Lois, la madre del protagonista), è semplicemente fantastica. È così infinita. Sono così fortunato ad averla.”

Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

