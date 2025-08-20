James Gunn elenca i tre gruppi che governano il suo DCU

James Gunn è stato recentemente intervistato da Rainn Wilson, il suo protagonista di Super, sulla rivista Interview Magazine e il co-presidente dei DC Studios ha toccato diversi argomenti interessanti, tra cui ciò che rende il DCU diverso dagli altri universi cinematografici.

Parlando di ciò che distingue il DCU dal MCU, James Gunn ha dichiarato: “È una mappa diversa. È un mondo in cui alcune forme di supereroi, che chiamiamo Metaumani, esistono da almeno 300 anni e fanno parte della nostra vita”.

Ha aggiunto: “Ma penso che stiamo raggiungendo un punto nel DCU in cui ci sono tre fazioni. Ci sono i Metaumani, i governi e poi le corporazioni. E le corporazioni sono altrettanto importanti. C’è la Luthor Corp., ci sono la Lord Tech, la Stagg Industries e la Wayne Enterprises, che sono le quattro grandi aziende che si contendono un altro tipo di dominio.” Gunn ha continuato spiegando: “E non sono corporazioni malvagie, in realtà. Sono solo corporazioni amorali.”

Nemmeno la Luthor Corp. è malvagia, nonostante Lex Luthor ne sia il capofila. “Le corporazioni in sé non sono malvagie. Le corporazioni sono amorali… Lex Luthor è un tipo piuttosto cattivo, anche se la sua corporazione ha fatto grandi cose. Luthor ha creato una batteria, che ha reso il funzionamento del mondo un processo molto più efficiente. Ha auto che funzionano in modo più efficiente, che sono migliori per l’aria pulita. Ha fatto cose davvero grandiose per il mondo, ed è questo il motivo della sua ossessione per Superman. Era considerato il più grande del mondo qualche anno fa, anche se c’erano i Metaumani, e poi è arrivato questo tizio con le fossette e un luccichio negli occhi in un costume ridicolo e lo ha fatto sentire una merda, quindi da allora è in un certo senso ossessionato da lui ed è diventato malvagio…”

Dunque, da una parte, ci sono i supereroi e i supercriminali, che si scontrano sempre in battaglie ad alto rischio. Dall’altro, i governi mondiali muovono i fili dietro le quinte, mentre le multinazionali miliardarie muovono i loro affari nell’ombra. Con Lord Tech che ora finanzia la Justice Gang, stiamo già assistendo a una sorprendente sovrapposizione tra questi gruppi.

Se le multinazionali possono finanziare una squadra di eroi, cosa impedisce al governo di fare lo stesso? Questo tipo di impostazione ricorda molto The Authority, un progetto che lo stesso James Gunn ha ammesso essere stato uno dei pezzi più difficili da incastrare nel suo puzzle DCU.