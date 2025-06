Becoming Madonna, arriva su Sky Documentaries il nuovo nuovo DOC sulla cantante

“Becoming Madonna” è il documentario Sky Exclusive in onda il 18 giugno su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW. Arrivata a New York con 35 dollari, Madonna Louise Veronica Ciccone cambia la sua vita. Attraverso interviste esclusive, registrazioni inedite e filmati d’archivio rari e mai visti prima, questo coinvolgente documentario d’archivio racconta l’avvincente storia di come Madonna sia diventata la donna più potente del pop.

Dalla devastante perdita della madre, ferventemente cattolica, a causa di un cancro quando Madonna aveva solo cinque anni, al suo arrivo a New York nel 1978 a diciannove anni come ballerina squattrinata del Michigan, Madonna sapeva di essere destinata alla grandezza, ma non sapeva esattamente come.

Ambientato sullo sfondo dell’America di Reagan e della misoginia dell’industria musicale degli anni ’80, il film, diretto da Michael Ogden, ripercorre la sorprendente trasformazione di Madonna da adolescente del Midwest a paladina per le giovani donne e per le comunità gay. Con le sue canzoni e i suoi video da sfondo, come Like a Prayer o Material Girl, rivela come la perdita di amici intimi a causa della pandemia di AIDS abbia rafforzato il suo messaggio di libertà creativa, a qualunque costo.

Questa è la storia degli eventi che hanno plasmato Madonna e di come lei, a sua volta, ha plasmato il mondo.