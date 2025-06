Tom Hiddleston non ha ancora iniziato le riprese di Avengers: Doomsday. Chiwetel Ejiofor si unirà al cast?

Tom Hiddleston ha confermato di non aver ancora iniziato le riprese delle sue scene di Avengers: Doomsday, mentre Chiwetel Ejiofor potrebbe aver lasciato intendere che il Barone Mordo farà parte del cast tanto atteso.

A marzo, i Marvel Studios hanno annunciato la maggior parte del cast di Avengers: Doomsday in un lungo video. Ci sono state molte omissioni sorprendenti e ci si aspetta che la prossima ondata di nomi venga rivelata nei prossimi mesi. Chiwetel Ejiofor ha interpretato Mordo per la prima volta in Doctor Strange del 2016.

Dopo aver voltato le spalle all’Antico e a Stephen, una scena post-credit ha rivelato che lo stregone si era incaricato di uccidere coloro che credeva stessero abusando della magia. Il piano originale per Doctor Strange in the Multiverse of Madness prevedeva che il sequel si aprisse con Mordo che tentava di uccidere Wanda Maximoff, solo per vedere Scarlet Witch decapitarlo.

L’idea fu scartata, e Ejiofor interpretò invece una Variante di Terra-838, lo Stregone Supremo, membro degli Illuminati. Durante una recente intervista sul red carpet con Flip Your Wig, all’attore è stato chiesto se lo vedremo in Avengers: Doomsday.

“Vedremo, vedremo“, ha stuzzicato Ejiofor. “Certo, chi non vorrebbe una sedia?” Diremmo che sembra piuttosto promettente, anche se è ben lungi dall’essere una conferma.

Anche la star di Loki, Tom Hiddleston, era presente; è stato confermato per il film, ma ha rivelato che deve ancora iniziare a girare le sue scene nei panni del Dio dell’Inganno. “A differenza di Letitia [Wright], non è ancora arrivato il mio turno”, ha osservato. “Forse farò una parola con i poteri forti [per Chiwetel] quando sarò lì”.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.