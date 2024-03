Neslihan Atagül è in onda in questo momento su Mediaset nella serie di successo Endless Love, ma chi è l’attrice che interpreta Nihan Sezin nello show turco del 2017 che è arrivato in Italia solo nel 2024 distribuito da Mediaste.

Le origini di Neslihan Atagül

Neslihan Atagül è un’attrice turca, nota per alcune serie turche di successo. È nota soprattutto per il suo ruolo in Kara Sevda (2015-2017), serie venduta in oltre 110 Paesi e unica serie televisiva turca vincitrice dell’International Emmy Award (2017). Ha avuto ruoli da protagonista nella serie Fatih Harbiye (2013-2014) e nei film Araf e Senden Bana Kalan. Nel corso della sua carriera di attrice ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui l’Oscar come “Miglior attrice” al Tokyo International Film Festival.

Atagül ha deciso di diventare attrice a soli 8 anni. Nel 2005, all’età di 13 anni, ha trovato il numero dell’agenzia Erberk, di proprietà di Neşe Erberk; ha ottenuto l’indirizzo dell’agenzia Erberk ed è andata con la madre a registrarsi. Un mese dopo ha recitato nel suo primo spot pubblicitario.

Il matrimonio di Neslihan Atagül

Neslihan Atagül è sposata con la sua co-star Kadir Doğulu Neslihan ha iniziato a frequentare la sua co-star di Fatih Harbiye, Kadir Doğulu, nell’ottobre 2013. Si sono fidanzati nel novembre 2015 e si sono sposati nel luglio 2016.

Il debutto sul piccolo schermo

Nel 2006 ha debuttato come attrice nel film İlk Aşk, per il quale ha vinto il primo premio della sua carriera come “Giovane attrice promettente”. Tra il 2006 e il 2010 ha avuto un ruolo nella serie Yaprak Dökümü, basata sull’omonimo romanzo. Negli anni successivi è apparsa in altre serie come Canım Babam, Kalbim Seni Seçti, Hayat Devam Ediyor. Nel 2012 si è fatta notare per il suo ruolo da protagonista nel film Araf, per il quale ha vinto l’Oscar come “Miglior Attrice” al prestigioso Tokyo International Film Festival.

Il successo di Neslihan Atagül

Nel 2015 sarebbe arrivato uno dei ruoli più importanti e più amati della sua carriera, quello di Nihan Sezin nel melodramma Kara Sevda, che è diventata la prima serie turca ad essere premiata con l’International Emmy Award come miglior telenovela nel 2017. La serie ha ricevuto anche il premio speciale della giuria ai Seoul International Drama Awards.

Kara Sevda è diventata una delle serie turche più seguite al mondo, essendo stata tradotta in più di 50 lingue e trasmessa in oltre 110 Paesi come Russia, Iran, Slovenia, Uruguay e Grecia. Durante la sua trasmissione negli Stati Uniti per la comunità ispanica, è diventata la serie non spagnola più vista sul canale Univision.

Grazie alla sua interpretazione in questa serie, Atagül ha vinto quattro premi e la sua popolarità e il suo riconoscimento sono saliti alle stelle, non solo in Turchia ma anche a livello internazionale, soprattutto nei Paesi arabi.

Neslihan Atagül è su instagram

L’attrice ha un profilo instagram molto aggiornato. Rispetto ad altre attrici ci tiene a condividere la sua vita, i suoi impegni e i suoi viaggi con i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Neslihan Atagül Doğulu (@neslihanatagul)

Cosa fa adesso l’attrice?

Attualmente, Neslihan Atagül è immersa in un nuovo progetto professionale, Hadsiz Magazine, che porterà fotografie impressionanti, interviste esclusive con grandi ospiti. È stata recentemente in ITALIA come possiamo vedere dal suo profilo instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Neslihan Atagül Doğulu (@neslihanatagul)