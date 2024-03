The Acolyte: La Seguace ha rilasciato un solo trailer e, per qualche motivo, la serie Disney+ sta già dividendo le opinioni. Lasciamo a voi comprendere le ipotesi sul perché, ma i nuovi commenti della showrunner Leslye Headland non possono che portare a un ulteriore acceso dibattito tra i fan.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter sulla realizzazione della prima stagione di otto episodi, la creatrice di Russian Doll ha spiegato perché per lei era importante portare nella stanza degli sceneggiatori qualcuno che non avesse alcuna conoscenza del franchise di Star Wars.

“Ho pensato che sarebbe stato utile avere la prospettiva di una persona che non aveva letteralmente mai visto Star Wars prima di entrare nella stanza“, racconta la Headland. “E lei mi ha detto: ‘Perché mi vuoi in questa stanza? Non ho mai visto Star Wars. Non ne ho idea. Penso che ci sia un cane, ma non so nulla‘”.

“E io: ‘Prima di tutto, sei uno scrittore incredibile, ma è per questo che ti voglio qui. Voglio che tu metta in discussione la narrazione. Non voglio che io, che sono un fan da sempre, mi affidi a particolari riferimenti per creare battute emotive. Voglio che quei battiti emotivi siano guadagnati e verificati da qualcuno che non ha una super familiarità con il film“.

“Ed è stato molto divertente perché finalmente ha guardato la Trilogia Originale durante quel Natale. Aveva visto anche i Prequel, ma continuava a scrivermi [a proposito della Trilogia Originale] e diceva: ‘Luke e Fener sono…'”. Ricorda Headland. “Tutte quelle cose che conosciamo da sempre la stavano mandando fuori di testa“.

“Era come se dicesse: ‘Luke e Leia sono fratello e sorella!? Ma che cazzo!?”. Mi scriveva tutte queste cose e io pensavo che fosse così divertente”. Quindi si è istruita da sola per poter essere presente in sala, ma è stato davvero divertente avere qualcuno come lei per collaborare“.

Una scelta che farà ancora più discutere?

Questo farà sicuramente sollevare le sopracciglia ai fan di Star Wars. che vogliono vedere questi progetti realizzati con cura da esperti, ma si tratta di uno scrittore e Headland spiega in modo convincente perché la loro presenza avrebbe potuto giovare alla storia più ampia che viene raccontata.

Non c’è nemmeno bisogno di farsi prendere dal panico perché, in un’altra parte della conversazione, la showrunner di The Acolyte: La Seguace ha condiviso alcune informazioni sui molti Easter Egg che vedremo in una serie che, come ha confermato lei stessa, “non ha usato affatto la bibbia” (ricordate quando farlo era considerato una cosa buona?).

Cos’altro ha detto la Headland in merito a The Acolyte: La Seguace ?

“Vedrete un po’ di Vernestra Rwoh dai romanzi dell’Alta Repubblica. Finisce per essere in live-action per la prima volta, quindi è sicuramente un cameo per quel pubblico, direi. Ci sono molti cammei di specie aliene che non credo di aver mai visto in un live-action post-Disney, come ad esempio un Jedi zigeriano e un Jedi mezzo texano e mezzo umano“.

“C’è anche un sacco di roba dell’Unione Europea che ho potuto utilizzare. Nessuno mi ha fermato, quindi l’ho fatto“, aggiunge Headland. “Quindi se siete fan, ci sarà una specie che potreste riconoscere. Ci sono anche alcuni elementi narrativi. In pratica, ci sono abbastanza uova di Pasqua se siete fan della Trilogia Originale, dei Prequel o delle Guerre dei Cloni. E poi c’è qualche spruzzata di UE“.

Siamo curiosi di vedere come verrà realizzato, soprattutto perché sembra essere una svolta narrativa così drastica per l’era della Lucasfilm di proprietà della Disney (la storia si svolge alla fine dell’era dell’Alta Repubblica, circa 100 anni prima degli eventi de La minaccia fantasma). The Acolyte: La Seguace arriverà su Disney+ con una première di due episodi il 4 giugno.

The Acolyte: La Seguace: la trama e il cast della serie

The Acolyte: La Seguace è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

La sinossi ufficiale recita: “Un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Stenberg). Mentre emergono altri indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è ciò che sembra“. La serie è ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica della linea temporale di Star Wars, ovvero prima degli eventi dei film di Star Wars.