Come ormai ampiamente noto, l’universo cinematografico Marvel inaugurato nel 2008 dal film Iron Man ha un nome ufficiale, ovvero The Infinity Saga. A rivelarlo era stato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige in un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita del film Avengers: Endgame. All’interno della The Infinity Saga sono racchiuse le prime tre fasi di questo universo cinematografico, per un totale di ben 22 film. Nel corso di 11 anni questi hanno non solo permesso ad innumerevoli supereroi di trovare il proprio spazio all’interno dell’industria cinematografica, ma hanno anche profondamente cambiato quest’ultima verso direzioni ancora da comprendere appieno.

Mai prima si era assistito ad un progetto tanto ambizioso e complesso, che ha richiesto il coinvolgimento di registi, sceneggiatori e tecnici profondamente esperti della mezzo ma anche di nuove voci in grado di apportare quel tocco di originalità e freschezza ad alcuni dei progetti più delicati. Le prime tre fasi dell’MCU, racchiuse dunque all’interno della dicitura The Infinity Saga, non sono certo esenti da problematiche narrative o tecniche, ma hanno avuto la forza di lasciar finire in secondo piano i difetti proponendo spesso e volentieri intrattenimento di prima qualità, riscrivendo i canoni del blockbuster.

Al di là delle opere che compongono la The Infinity Saga, sono numerosissime le curiosità e gli easter egg approfonditi negli anni dai fan. Si può dire che ognuno dei film che compongono questa prima grande saga dell’MCU siano stati sviscerati a fondo più e più volte e i loro segreti portati continuamente alla luce da più punti di vista. Eppure ci sono alcune cose che è sempre bene riscoprire e altre, più recenti, che è bene conoscere. Sopratutto ora che è in corso la The Multiverse Saga, può essere affascinante guardarsi indietro e ammirare ciò che davvero la The Infinity Saga rappresenta.

The Infinity Saga: l’ordine cronologico di tutti i film

Della The Infinity Saga esiste un ordine di uscita dei film al cinema e un ordine cronologico degli eventi narrati in essi. Le due linee temporali non sempre corrispondono, in quanto alcuni dei progetti hanno storie ambientate anche diversi anni prima rispetto a titoli usciti magari prima al cinema con racconti successivi in ordine cronologico. Fare ordine non è sempre semplice, ma è ormai chiaro quale dovrebbe essere l’ordine di visione se si vuole partire dal film con l’ambientazione più lontana nel passato fino a quello con la storia più contemporanea. Ecco dunque di seguito l’ordine cronologico dei film della The Infinity Saga:

The Infinity Saga: ecco quali sono i fumetti di riferimento

Ovviamente, essendo i personaggi protagonisti di tali film tratti dai fumetti della Marvel Comics, anche le storie che li raccontano al cinema hanno tratto ispirazione da quelle dei fumetti, in modo più o meno diretto. Se è vero che per ognuno dei personaggi dei vari film si possono ritrovare delle basi nei fumetti a loro dedicati, per la The Infinity Saga nella sua totalità il riferimento è certamente a Il guanto dell’infinito, una miniserie a fumetti composta di sei albi, pubblicata negli Stati Uniti d’America dalla Marvel Comics da luglio a dicembre 1991. La saga è stata scritta da Jim Starlin e disegnata da George Pérez e Ron Lim ed è incentrata sui personaggi di Adam Warlock, Silver Surfer e Thanos. Come noto, però, al cinema è stato raccontato solo quest’ultimo.

Come si può intuire, dunque pur ispirandosi a quella miniserie, la The Infinity Saga presenta numerose differenze, a partire dai personaggi coinvolti. Tra le maggiori differenze vi è certamente il ruolo che ha Nebula nei film e nei fumetti. Mentre nei primi contribuisce solamente alla sconfitta di Thanos, nei fumetti è lei ad indossare il guanto dell’infinito per annullare ciò che il padre aveva compiuto con esso. La stessa ricerca delle gemme è nei fumetti molto più semplice, in quanto Thanos le localizza subito tutte e sei e in breve tempo le ottiene, senza dover fronteggiare gli Avengers come avviene nei film. Lo schiocco di dita con cui il Titano cancella metà della vita nell’universo avviene dunque all’inizio della miniserie, senza che nulla si opponga a tale evento.

Ulteriori differenze si ritrovano anche nelle motivazioni dietro la volontà di Thanos di eliminare così tanti esseri viventi. Nei film tale azione è spiegata con la rabbia di Thanos nell’aver visto il suo pianeta sopraffatto dalla sovrappopolazione. Nella miniserie a fumetti, invece, il Titano compie tale azione nel tentativo di impressionare Lady Morte, di cui è follemente innamorato. Differente, infine, è anche il finale della storia. Rispetto a quanto visto nei film, nei fumetti Thanos è ormai divenuto un essere dal potere ineguagliato e sottomette alla sua volontà ogni entità che osa sfidarlo. Alla fine egli abbandona il suo corpo per diventare l’incarnazione vivente dell’Universo. Anche dopo che gli eventi dello schiocco vengono annullati, egli viene lasciato in vita, poiché ritiratosi spontaneamente in esilio dopo aver conosciuto il più grande dei poteri.

The Infinity Saga: il box set per l’home video

A conclusione della The Infinity Saga, i Marvel Studios hanno rilasciato un box set per l’Home Video contenente l’intera avventura cinematografica. Si tratta di una special edition in vendita negli USA a partire dal 15 novembre 2019 alla straordinaria cifra di 549,99 dollari. il box contiene tutti i 23 film Marvel Cinematic Universe su 4K UHD e Blu-ray, una lettera firmata da Kevin Feige, una litografia di Matt Ferguson, confezione esclusiva firmata da Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner, e un disco bonus con scene cancellate ed estese mai viste prima. Si tratta di una meraviglia che tutti i fan della Marvel desidererebbero possedere, ma che ad oggi risulta difficilmente ritrovabile in rete.

The Infinity Saga: esiste un fan-film con tutti i lungometraggi

Come anticipato, proprio perché la The Infinity Saga si è conclusa c’è ora la possibilità di riguardare tale epica collezione di film con occhi nuovi, focalizzati più sul progetto d’insieme che non sul singolo titolo. Questo è proprio quello che un accanito fan dell’MCU ha voluto fare, dando vita ad un’opera altrettanto ambiziosa e complessa. L’utente di Reddit Pizzabryon, di professione montatore e cameraman, ha infatti affermato di aver realizzato un rimontaggio di tutti i film posizionando in ordine cronologico tutte le scene presenti in esso. Si tratta di un rimontaggio che complessivamente supera le 50 e, stando a quanto affermato dall’autore, potrebbe essere aggiornato con nuovi contenuti.

Tale progetto è stato reso possibile dalla timeline in ordine cronologico degli eventi della The Infinity Saga pubblicata nel 2020. Proprio vedendo quel lunghissimo elenco di eventi classificati in ordine cronologico Pizzabryon ha deciso di recuperare una per una queste scene per dar vita a tale colossale progetto. Pur essendo un progetto realizzato senza alcun fine specifico, questo fan-film ha il merito di dare nuova vita e forma ai lungometraggi delle prime tre fasi dell’MCU, svelando quelle connessioni e riferimenti che Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha iniziato a disseminare tra di essi sin dal 2008.