Sarah Jessica Parker: 10 cose che non sai sull’attrice

Popolare grazie alla televisione, e celebre anche per alcuni ruoli cinematografici, l’attrice Sarah Jessica Parker si è conquistata un posto nel cuore dei suoi fan grazie a ruoli iconici, in primis quello nella serie Sex and the City. Oltre a questa, la Parker ha saputo rinnovarsi dimostrando buone capacità comiche anche sul grande schermo, dove ha recitato in commedie e film drammatici di grande successo.

Ecco 10 cose che non sai di Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker: i suoi film

1. Ha recitato in popolari commedie e film iconici. L’attrice debutta al cinema nel film Footloose (1984), per poi diventare famosa grazie a titoli come Hocus Pocus (1993), dove interpreta una strega dispettosa, e Ed Wood (1994) di Tim Burton. Nel 1996 appare in Il club delle prime mogli, una commedia brillante sulle rivalità femminili, e nello stesso anno in Mars Attacks!. Negli anni successivi interpreta ruoli in Hollywood, Vermont (2000), La neve nel cuore (2005), Sex and the City (2008) e Sex and the City 2 (2010), che la riportano al cinema come icona di stile. Nel 2011 è protagonista in Ma come fa a far tutto? e Capodanno a New York, mentre nel 2016 recita in Tutte le strade portano a Roma. Oggi, nel 2025, Sarah Jessica Parker continua a lavorare tra cinema indipendente e progetti televisivi di prestigio, confermando il suo talento e la sua versatilità.

2. È celebre per i suoi ruoli televisivi. L’attrice ottiene una prima notorietà partecipando alla serie Zero in condotta (1982), per poi apparire in E giustizia per tutti (1990-1991) e consacrarsi definitivamente con il ruolo di Carrie Bradshaw nella serie Sex and the City (1998-2004). Successivamente appare in alcuni episodi di Glee (2012-2013) e nella serie Divorce (2016-2019). Oggi la Parker partecipa anche a progetti televisivi e streaming, confermando la sua presenza costante sul piccolo schermo.

3. Si è distinta come produttrice. Nel corso degli anni, la Parker ha assunto anche il ruolo di produttrice per quei progetti a cui si sentiva più legata. Ha prodotto oltre 60 episodi della serie Sex and the City, i due film dedicati alla serie, e gli episodi di Divorce, mostrando grande attenzione a sceneggiatura e casting.

Sarah Jessica Parker oggi

4. È attiva sui social. L’attrice è presente su Instagram con un proprio profilo seguito da milioni di persone. All’interno del profilo condivide fotografie di momenti di svago, scatti promozionali dei suoi film e immagini in occasione di eventi di moda, mostrando il suo stile unico e riconoscibile anche oggi.

5. Ha progetti recenti in corso. Nel 2025 Sarah Jessica Parker oggi continua a lavorare tra cinema e televisione, con ruoli in serie streaming, film indipendenti e apparizioni in talk show. Parallelamente si dedica alla moda, con la propria linea di calzature e collaborazioni con grandi brand internazionali.

Sarah Jessica Parker e Carrie Bradshaw: curiosità sulla carriera

6. Il ruolo di Carrie Bradshaw in Sex and the City. Per interpretare Carrie, la Parker aveva fatto inserire nel contratto una clausola che le evitava di mostrare il corpo nudo, rendendo il personaggio elegante e iconico. Per questo ruolo ha ricevuto sette nomination agli Emmy, vincendone uno nel 2004, e quattro Golden Globe come miglior attrice in una serie commedia o musicale. Torna a interpretare Carrie Bradshaw in And Just Like That… sequel di Sex and The City che va in onda dal 2021-2025 e che racconta delle “ragazze” tanti anni dopo la loro giovinezza spensierata nella serie culto.

7. Hocus Pocus: una strega in volo. Nel film Hocus Pocus (1993) l’attrice interpreta Sarah, trovando sorprendentemente confortevole l’imbracatura che la teneva sospesa sulla scopa volante, tanto da trascorrere parte delle pause lì per leggere o rilassarsi. Appende la scopa al chiodo per tanti anni fino al 2022, quando torna per l’attesissimo sequel del cult Disney, insieme a Bette Midler e Kathy Najimy.

8. Glee e il mondo della moda. In Glee, il personaggio di Isabelle Wright è mentore di Kurt e dirigente di Vogue.com a New York, unendo il talento recitativo di Sarah Jessica Parker al suo riconosciuto senso dello stile.

Vita privata e famiglia

9. Compagno e famiglia. L’attrice è sposata dal 1997 con l’attore e produttore Matthew Broderick. La coppia ha tre figli e mantiene una vita privata protetta, pur partecipando regolarmente a eventi pubblici e cerimonie. Il loro rapporto è spesso citato come esempio di stabilità nel mondo dello spettacolo.

Sarah Jessica Parker: età, altezza e primi anni

10. Dati anagrafici e fisici. Sarah Jessica Parker young era già nota per la sua energia e talento fin da bambina, iniziando a recitare in televisione. È nata a Nelsonville, Ohio, il 25 marzo 1965, e la sua altezza è di 160 centimetri.

