Isla Fisher spiega l’assenza di Henley da Now You See Me 2 in vista del ritorno in L’Illusione Perfetta

L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, il terzo film della saga di rapine, è in sala nove anni dopo l’ultimo capitolo. In questo film, il gruppo di magia noto come I Quattro Cavalieri si riunirà dopo un apparente litigio, reclutando una nuova generazione di maghi e affrontando un’organizzazione criminale, rubando un diamante inestimabile.

Le star del franchise, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Morgan Freeman, guideranno il cast di Now You See Me 3, insieme ai nuovi arrivati ​​Ariana Greenblatt, Dominic Sessa, Justice Smith e Rosamund Pike. Inoltre, Isla Fisher, una delle star del film originale, riprenderà il ruolo di Henley dopo aver saltato il secondo capitolo a causa della sua gravidanza.

In un’intervista con Ash Crossan per l’articolo di copertina di ScreenRant, Isla Fisher ha rivelato come la precedente assenza di Henley e il successivo ritorno saranno spiegati nella nuova storia. In Now You See Me 2, si dice che Henley si sia stancata di aspettare risposte dalla misteriosa organizzazione chiamata The Eye e abbia quindi lasciato il gruppo; in questa puntata viene sostituita da Lula May di Lizzy Caplan.

Ma ora Henley è tornata, e Isla Fisher ha spiegato che la giustificazione nel mondo di gioco è che Henley si stava concentrando sulla sua vita personale, ma ha accettato di aiutare in questa missione per sconfiggere il personaggio di Pike, che sta causando danni reali nel mondo. Leggi i commenti completi di Fisher qui sotto:

Per quanto riguarda Henley, penso che sia stata con suo figlio. Ma in realtà, non tornerà per il suo ego o perché vuole risolvere le cose con Danny Atlas, che l’ha messa da parte come assistente. Penso che dipenda molto di più dal fatto che lei nutre una profonda passione per questa persona disgustosa, per il traffico di esseri umani e il riciclaggio di denaro, e che desidera impegnarsi nell’attivismo. Questo è un modo per usare le sue competenze e allearsi con i suoi amici e i nuovi cavalieri per rimediare ai torti.

Nel primo film, Henley viene descritta come una persona che ha un rapporto difficile con Atlas, una sua vecchia fiamma, mentre lui sembra turbato dal fatto che lei abbia lasciato i Quattro Cavalieri. La loro tensione, che si attenua, viene sostituita da una storia d’amore più autentica tra Jack (Franco) e Lula in Now You See Me 2; tuttavia, Caplan sembra essere stato abbandonato dal franchise di Now You See Me.

Se Now You See Me 3 vuole avere una sottotrama romantica, probabilmente sarà tra una coppia di personaggi più giovani. D’altra parte, questo terzo capitolo sembra concentrarsi più che mai sulla presunta missione dell’Occhio, ovvero quella di usare l’inganno per derubare una classe superiore corrotta e ridistribuire la ricchezza a chi ne ha bisogno. Questa causa è ciò che spinge Henley a uscire dal pensionamento.

I film precedenti presentano le imprese in stile Robin Hood dei maghi più come un sottoprodotto delle loro carriere magiche, mentre L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t li vede combattere il sindacato criminale come missione principale. Ora, oltre a riportare in auge una delle migliori star originali del franchise, il ritorno di Henley potrebbe servire a sottolineare questo tema.