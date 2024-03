10 Mister Fantastic può cambiare forma

Reed Richards è noto per la sua elasticità e i suoi poteri di allungamento. Tuttavia, un aspetto non rappresentato nei film è la sua capacità di trasformarsi in oggetti inanimati e persino in altre persone. Mister Fantastic ha un tale controllo su ogni singola parte del suo corpo che può allungare i lineamenti del suo viso in una forma diversa. Richards ha usato questa sua capacità per mascherare il suo aspetto in modo convincente come qualsiasi altro mutaforma della Marvel Comics. Mister Fantastic si è anche, a volte, trasformato in cassette della posta, dinosauri e trampolini. Queste impressionanti abilità funzionano bene nei fumetti e costituirebbero un’ottima aggiunta all’adattamento dell’MCU.